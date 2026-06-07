"Деньги выбрасываем в космос": сколько мобилизованных на самом деле имеют право на отсрочку

Около 7% граждан, мобилизованных в Украине, могли иметь законное право на отсрочку, однако эти основания не были учтены во время призыва. Об этом заявила уполномоченная президента по защите прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова.

В Украине около 7% мобилизованных могли иметь право на отсрочку. Фото из открытых источников

Ольга Решетилова в интервью "Суспільному" рассказала о ситуациях, когда во время мобилизации не должным образом были проверены документы или учтены семейные обстоятельства. В результате каждый примерно 14-й мобилизованный мог не подлежать призыву или должен был получить отсрочку от мобизации.

"Это могло быть некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий", — говорит уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих.

Также среди наиболее распространенных оснований для освобождения от мобилизации омбудсманка назвала наличие трех и более детей, оформленную опеку над близкими родственниками, а также статус ближайших родственников погибших, пропавших без вести или военнопленных.

Она подчеркнула, что такие ошибки имеют не только правовое, но и системное измерение. После мобилизации подобные случаи создают дополнительную нагрузку на воинские части и государственные структуры. По словам омбудсманки, команда также оценивает экономические последствия таких решений для государства. Она считает, что речь идет о неэффективном использовании ресурсов и одновременно о росте социального напряжения.

"Государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. Плюс к тому – создаем социальное напряжение, и никоим образом не решаем вопрос пополнения войска", – добавила Решетилова.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Ольга Решетилова предупредила уклонистов о жестких решениях.

Также "Комментарии" писали, что депутат заявил о мобилизации гражданина Германии на Буковине. В ТЦК ответили на ситуацию.