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"Деньги выбрасываем в космос": сколько мобилизованных на самом деле имеют право на отсрочку

В Украине каждый 14-й мобилизованный мог иметь право на отсрочку.

7 июня 2026, 11:25
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Slava Kot

Около 7% граждан, мобилизованных в Украине, могли иметь законное право на отсрочку, однако эти основания не были учтены во время призыва. Об этом заявила уполномоченная президента по защите прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова.

"Деньги выбрасываем в космос": сколько мобилизованных на самом деле имеют право на отсрочку

В Украине около 7% мобилизованных могли иметь право на отсрочку. Фото из открытых источников

Ольга Решетилова в интервью "Суспільному" рассказала о ситуациях, когда во время мобилизации не должным образом были проверены документы или учтены семейные обстоятельства. В результате каждый примерно 14-й мобилизованный мог не подлежать призыву или должен был получить отсрочку от мобизации.

"Это могло быть некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий", — говорит уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих.

Также среди наиболее распространенных оснований для освобождения от мобилизации омбудсманка назвала наличие трех и более детей, оформленную опеку над близкими родственниками, а также статус ближайших родственников погибших, пропавших без вести или военнопленных.

Она подчеркнула, что такие ошибки имеют не только правовое, но и системное измерение. После мобилизации подобные случаи создают дополнительную нагрузку на воинские части и государственные структуры. По словам омбудсманки, команда также оценивает экономические последствия таких решений для государства. Она считает, что речь идет о неэффективном использовании ресурсов и одновременно о росте социального напряжения.

"Государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. Плюс к тому – создаем социальное напряжение, и никоим образом не решаем вопрос пополнения войска", – добавила Решетилова.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Ольга Решетилова предупредила уклонистов о жестких решениях.

Также "Комментарии" писали, что депутат заявил о мобилизации гражданина Германии на Буковине. В ТЦК ответили на ситуацию.



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Источник: https://suspilne.media/1324911-vijskova-ombudsmanka-resetilova-7-mobilizovanih-maut-pravo-na-vidstrocku/
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