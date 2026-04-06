Ухилянтів попереджають про жорсткі рішення: “це їм точно не сподобається”

П'ятий рік війни виснажує військових — дехто на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Однак демобілізації чи встановлення чітких термінів служби поки не впроваджують.

Про причини, а також можливі варіанти вирішення цих проблем розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова, пише видання “РБК-Україна”. За її словами, просто порахувати, скільки треба мобілізувати, і з’ясувати, скількох і коли можна відпустити, не вийде.

“Формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати”, — пояснила вона.

Також посадовиця зазначила, що спершу потрібно посилити відповідальність для ухилянтів, а тільки потім – посилити відповідальність за СЗЧ. За її словами, вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на військових. При цьому велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності.

“Дуже багато військовозобов’язаних ухиляються від служби, тому що вони бояться невизначеності. Якщо їм сказати, що ви йдете служити на 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація, знову міняємося. Тут дуже багато складових, і формулу непросто вивести. Треба не тільки порахувати, скільки у нас мобілізаційного ресурсу, скільки у нас вже служить, скільки доведеться звільнити, якщо будуть терміни служби. Ще є питання соціології, соціальної психології, комунікації. І це все вкладається в формулу”, — пояснила вона.

За словами військового омбудсмана популярних рішень не буде.

“Очевидно, вони будуть непопулярні, і суспільство повинно бути до цього готове. Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується”, — наголосила вона.

Також підсумувала, що чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації.

