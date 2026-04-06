Уклонистов предупреждают о жестких решениях: "это им точно не понравится"

Пятый год войны истощает военных – некоторые на фронте с самого начала полномасштабного вторжения. Однако демобилизация или установление четких сроков службы пока не внедряется.

Военные. Иллюстративное фото

О причинах, а также возможных вариантах решения этих проблем рассказала военный омбудсман Ольга Решетилова, пишет издание "РБК-Украина". По ее словам, просто сосчитать, сколько нужно мобилизовать, и выяснить, скольких и когда можно отпустить, не получится.

"Формула действительно значительно сложнее. В ней должен быть учтен вопрос справедливой мобилизации. А справедливая мобилизация упирается еще в ряд вопросов, например, справедливого бронирования или коррупционных схем, которые при этом есть. И с этим надо работать", — пояснила она.

Также чиновник отметила, что сначала нужно усилить ответственность для уклонистов, а только потом — усилить ответственность за СЗЧ. По ее словам, вся ответственность и все ограничения постоянно падают только на военных. При этом большая часть общества не испытывает этих ограничений, не ощущает своей ответственности.

"Очень много военнообязанных уклоняются от службы, потому что они боятся неопределенности. Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то по крайней мере так люди могут спланировать свою жизнь. Ты отслужил 2-3 года, потом у тебя снова ротация, снова меняемся. Здесь очень много составляющих и формулу непросто вывести. Надо не только посчитать, сколько у нас мобилизационного ресурса, сколько у нас уже служит, сколько придется уволить, если будут сроки службы. Еще есть вопросы социологии, социальной психологии, коммуникации. И это все укладывается в формулу”, – объяснила она.

По словам военного омбудсмана, популярных решений не будет.

"Очевидно, они будут непопулярны, и общество должно быть к этому готово. Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя паразитировать бесконечно на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается", — подчеркнула она.

Также подытожила, что четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации.

