Битва за полицю: УЗ розставила всі крапки над «і» у спорах пасажирів

У пасажирів Укрзалізниці часто виникають сварки через місця у купе: хто сидить знизу, хто зверху і кому належить простір для речей під нижньою полицею. Відтепер ця дилема отримала офіційне пояснення — УЗ поставила крапку у давньому спорі.

Укрзалізниця пояснила, хто реально володіє місцем і відсіком для речей у вагоні

Про це повідомляють в УЗ на порталі Treads . Укрзалізниця наголосила, що користуватися можна лише тим місцем, що зазначене у квитку. Ті, кому випала верхня полиця, не мають права претендувати на нижню, навіть щоб скористатися столиком або сісти перед кінцевою станцією. Нижня полиця і простір під нею належить власнику квитка на нижнє місце, і лише за його згодою може бути використаний іншими пасажирами.

УЗ також роз’яснила, що місце для зберігання речей під нижньою полицею не є спільним. Пасажири з верхніх полиць повинні розміщувати свої речі на верхніх багажних полицях або у нішах купе, або домовлятися із пасажиром нижньої полиці. Будь-яке використання простору під чужою полицею без дозволу власника квитка є порушенням правил.

Таким чином, у поїздах тепер чітко: нижнє місце і відсік для речей — за власником квитка на нижню полицю, верхні місця — за тими, хто купив верхню полицю. Всі інші варіанти можливі лише за взаємною згодою, що повинно суттєво зменшити сварки і непорозуміння у купе.

