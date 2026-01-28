Битва за полку: УЗ расставила все точки над "і" в спорах пассажиров

У пассажиров Укрзализныци часто возникают ссоры из-за мест в купе: кто сидит снизу, кто сверху и кому принадлежит простор для вещей под нижней полкой. Теперь эта дилемма получила официальное объяснение — УЗ поставила точку в давнем споре.

Укрзализныця объяснила, кто реально владеет местом и отсеком для вещей в вагоне

Об этом сообщают в УЗ на портале Treads . Укрзализныця подчеркнула, что пользоваться можно только тем местом, которое указано в билете. Те, кому выпала верхняя полка, не имеют права претендовать на нижнюю, даже чтобы пользоваться столиком или сесть перед конечной станцией. Нижняя полка и пространство под ней принадлежит владельцу билета на нижнее место, и только с его согласия могут быть использованы другими пассажирами.

УЗ также разъяснила, что место для хранения вещей под нижней полкой не является общим. Пассажиры с верхних полок должны размещать свои вещи на верхних багажных полках либо в нишах купе, либо договариваться с пассажиром нижней полки. Любое использование пространства под чужой полкой без разрешения владельца билета является нарушением правил.

Таким образом, в поездах теперь четко: нижнее место и отсек для вещей – за владельцем билета на нижнюю полку, верхние места – за теми, кто купил верхнюю полку. Все остальные варианты возможны только по взаимному согласию, что должно существенно снизить ссоры и недоразумения в купе.

