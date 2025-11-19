"Ви будете здивовані": історик пояснив, що насправді означає слова "москва"

Рубрики
Український історик та голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров розповів про справжнє походження слова "москва" та пояснив, чому назва російської столиці зовсім не має "слов’янського" коріння, як це часто подають у російській історичній традиції.
Яке значення слова "москва"
У своєму відео на YouTube Алфьоров, звертається до аудиторії словами, "Ви знаєте, що означає слово Москва?" та додає, що "ви будете здивовані". За його словами, столиця Росії отримала назву через річку, яка там протікала.
За словами Алфьорова, гідронім "Москва" походить не зі слов’янської мовної групи, а з давньобалтійської.
Український історик іронічно зауважує, що це значення влучно характеризує і сучасний образ російської столиці у контексті політичної культури держави. Таким чином історик руйнує популярний російський наратив про "виключно слов’янську" природу Москви. Насправді ж значна частина топонімів Центральної Росії має фіно-угорське, балтійське або змішане походження.
