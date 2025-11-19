Український історик та голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров розповів про справжнє походження слова "москва" та пояснив, чому назва російської столиці зовсім не має "слов’янського" коріння, як це часто подають у російській історичній традиції.

Яке значення слова "москва"

У своєму відео на YouTube Алфьоров, звертається до аудиторії словами, "Ви знаєте, що означає слово Москва?" та додає, що "ви будете здивовані". За його словами, столиця Росії отримала назву через річку, яка там протікала.

"Місто Москва отримало свою назву від річки. Це назва річки Москва, на честь якої було засновано місто, град, Москва. Кремль це і є град, серцевина цього граду", — вказує історик.

За словами Алфьорова, гідронім "Москва" походить не зі слов’янської мовної групи, а з давньобалтійської.

"А що ж означає назва річки Москва? В цій "всеслов’янській" столиці, "всєрускамшєй городє", назва столиці має таке походження: слово "москва" походить від балтомовного племені голядь і з балтійських мов, ця назва означала щось багнисте, мокре та в’язке", — пояснює історик значення слова "москва".

Український історик іронічно зауважує, що це значення влучно характеризує і сучасний образ російської столиці у контексті політичної культури держави. Таким чином історик руйнує популярний російський наратив про "виключно слов’янську" природу Москви. Насправді ж значна частина топонімів Центральної Росії має фіно-угорське, балтійське або змішане походження.

