Як слова "гроші" та "дєньгі" пояснюють цивілізаційну різницю між Україною та Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Як слова "гроші" та "дєньгі" пояснюють цивілізаційну різницю між Україною та Росією

Історик Олександр Алфьоров розповів, чому слова "гроші" й "дєньгі" мають різне походження.

12 листопада 2025, 01:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Український історик та голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров пояснив, чому слова "гроші" й "дєньгі" не просто мовна різниця, а відображення глибокого цивілізаційного поділу між Україною та Росією.

Як слова "гроші" та "дєньгі" пояснюють різницю між Україною та Росією

У своєму відео на YouTube Алфьоров зазначив, що терміни, якими народи називають платіжні засоби, мають власну історію, пов’язану з економічними та культурними традиціями. За його словами, терміни "гроші" та "дєньгі" показують міжцивілізаційну різницю України та Московії.

Як говорить Алфьоров, російське слово "дєньгі" походить від тюркського "тенге", що означало дрібну монету. Ця назва прийшла на московські землі у часи, коли вони входили до складу Золотої Орди у 13-15 століть. Саме тому російська економічна термінологія має ординське коріння, відображаючи вплив азійських традицій.

Натомість українське слово "гроші" має європейське походження. Воно бере свій початок від італійського слова "гроссо". Це срібні монети, які почали карбувати у 12 столітті. Згодом назва поширилася по Європі, а до українських земель потрапила через Чехію, де в обігу була монета під назвою "грош".

"Назви "гроші" та "дєньгі" розділяють європейську та азійську економічні й історичні зони", — підсумував Алфьоров.

Таким чином, у лінгвістичних дрібницях можна побачити відмінності шляхів розвитку двох цивілізацій. Україна завжди тяжіла до європейського світу, тоді як Московія формувалася під впливом східних імперій.

