Хто в історії України найдовше правив: він був при владі понад 60 років
Хто в історії України найдовше правив: він був при владі понад 60 років

Український історик Олександр Алфьоров розповів, хто найдовше в історії правив Україною.

4 листопада 2025, 01:00
В історії України є чимало великих постатей, про те лише один правитель українських земель утримував владу протягом рекордних 64 років. Він розпочав своє правління ще в дитячому віці.

Хто в історії України найдовше правив: він був при владі понад 60 років

Кадр з фільму "Ярослав Мудрий – тесть Європи"

Український історик, голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube назвав три правителі України, які керували країною найдовше.

Хто найдовше утримував владу в історії України

За словами Алфьорова, на третьому місці опинився гетьман Іван Мазепа, який очолював Гетьманщину 22 роки з 1687 до 1709 року. Його правління стало переломним для української державності, адже саме Мазепа намагався здобути незалежність від Московії, за що українського правителя російська пропаганда сторіччями називає зрадником.

Друге місце посів князь Володимир Великий, який офіційно правив у Києві з 979 до 1015 року, тобто 36 років. Якщо ж враховувати його владу в інших регіонах до сходження на київський престол, то загальна тривалість його правління сягала приблизно 45 років. Саме Володимир Великий хрестив Русь, заклавши духовний та культурний фундамент для майбутніх поколінь.

Абсолютним рекордсменом за правлінням українськими землями став син Володимира Великого Ярослав Мудрий. Він керував Києвом із 1015 по 1054 рік (з перервами), що становить 37 років безпосереднього правління у столиці. Проте, якщо враховувати увесь період його князювання на інших престолах, Ярослав Мудрий провів при владі 64 роки.

Саме за його правління Київська Русь досягла свого культурного й політичного розквіту, а ім’я Ярослава Мудрого досі залишається символом державної мудрості, освіченості та стабільності.

