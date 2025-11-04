Кто в истории Украины дольше всего правил: он был у власти более 60 лет

В истории Украины есть немало крупных фигур, но только один правитель украинских земель удерживал власть в течение рекордных 64 лет. Он начал свое правление еще в младенческом возрасте.

Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube назвал три правителя Украины, которые руководили страной дольше всего.

Кто дольше всего удерживал власть в истории Украины

По словам Алферова, на третьем месте оказался гетман Иван Мазепа, возглавлявший Гетманщину 22 года с 1687 по 1709 год. Его правление стало переломным для украинской государственности, ведь именно Мазепа пытался обрести независимость от Московии, за что украинского правителя российская пропаганда столетиями называет предателем.

Второе место занял князь Владимир Великий, официально правивший в Киеве с 979 до 1015 года, то есть 36 лет. Если учитывать его власть в других регионах до восхождения на киевский престол, то общая продолжительность его правления достигала примерно 45 лет. Именно Владимир Великий крестил Русь, заложив духовный и культурный фундамент для будущих поколений.

Абсолютным рекордсменом по правлению украинскими землями стал сын Владимира Великого Ярослав Мудрый. Он руководил Киевом с 1015 по 1054 (с перерывами), что составляет 37 лет непосредственного правления в столице. Однако, если учитывать весь период его княжения на других престолах, Ярослав Мудрый провел у власти 64 года.

Именно при его правлении Киевская Русь достигла своего культурного и политического расцвета, а имя Ярослава Мудрого до сих пор остается символом государственной мудрости, образованности и стабильности.

