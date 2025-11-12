Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов объяснил, почему слова "гроши" и "деньги" не просто языковая разница, а отражение глубокого цивилизационного разделения между Украиной и Россией.

Как слова "гроши" и "деньги" объясняют разницу между Украиной и Россией

В своем видео на YouTube Алферов отметил, что термины, которыми народы называют платежные средства, имеют собственную историю, связанную с экономическими и культурными традициями. По его словам, термины "гроши" и "деньги" показывают межцивилизационную разницу Украины и Московии.

Как говорит Алферов, русское слово "денги" произошло от тюркского "тенге", что означало мелкую монету. Это название пришло на московские земли в те времена, когда они входили в состав Золотой Орды в 13-15 веках. Именно поэтому российская экономическая терминология имеет ордынские корни, отражая влияние азиатских традиций.

Украинское слово "гроши" имеет европейское происхождение. Оно берет свое начало от итальянского слова "гроссо". Это серебряные монеты, которые стали чеканить в 12 веке. Впоследствии название распространилось по Европе, а в украинские земли попало через Чехию, где в обращении была монета под названием "грош".

"Названия "гроши" и "деньги" разделяют европейскую и азиатскую экономические и исторические зоны", — подытожил Алферов.

Таким образом, в лингвистических мелочах можно увидеть отличия путей развития двух цивилизаций. Украина всегда тяготела к европейскому миру, тогда как Московия формировалась под влиянием восточных империй.

