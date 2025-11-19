Рубрики
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал о подлинном происхождении слова "москва" и объяснил, почему название российской столицы совсем не имеет "славянских" корней, как это часто подают в российской исторической традиции.
Какое значение слова "москва"
В своем видео на YouTube Алферов, обращается к аудитории словами, "Вы знаете, что означает слово Москва?" и добавляет, что "вы будете удивлены". По его словам, столица России получила название через протекавшую там реку.
По словам Алферова, гидроним "Москва" происходит не из славянской языковой группы, а из древнебалтийской.
Украинский историк иронически отмечает, что это значение метко характеризует и современный образ российской столицы в контексте политической культуры государства. Таким образом историк разрушает популярный русский нарратив об "исключительно славянской" природе Москвы. На самом же деле значительная часть топонимов Центральной России имеет финно-венгерское, балтийское или смешанное происхождение.
