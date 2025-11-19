logo

Главная Новости Общество история "Вы будете удивлены": историк объяснил, что на самом деле означает слова "москва"
НОВОСТИ

"Вы будете удивлены": историк объяснил, что на самом деле означает слова "москва"

Украинский историк Александр Алферов рассказал о подлинном происхождении слова "москва".

19 ноября 2025, 19:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал о подлинном происхождении слова "москва" и объяснил, почему название российской столицы совсем не имеет "славянских" корней, как это часто подают в российской исторической традиции.

"Вы будете удивлены": историк объяснил, что на самом деле означает слова "москва"

Какое значение слова "москва"

В своем видео на YouTube Алферов, обращается к аудитории словами, "Вы знаете, что означает слово Москва?" и добавляет, что "вы будете удивлены". По его словам, столица России получила название через протекавшую там реку.

"Город Москва получил свое название от реки. Это название реки Москва, в честь которой был основан город, град, Москва. Кремль это и есть град, сердцевина этого града", – указывает историк.

По словам Алферова, гидроним "Москва" происходит не из славянской языковой группы, а из древнебалтийской.

"А что же означает название реки Москва? В этой "всеславянской" столице, "всерусском городе", название столицы имеет такое происхождение: слово "москва" происходит от балтоязычного племени голядь и из балтийских языков, это название означало нечто топкое, мокрое и вязкое", — объясняет историк значение слова "москва".

Украинский историк иронически отмечает, что это значение метко характеризует и современный образ российской столицы в контексте политической культуры государства. Таким образом историк разрушает популярный русский нарратив об "исключительно славянской" природе Москвы. На самом же деле значительная часть топонимов Центральной России имеет финно-венгерское, балтийское или смешанное происхождение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на самом деле означает фамилия Путин.

Также "Комментарии" писали, как историк объяснил цивилизационную разницу между Украиной и Россией на словах "гроши" и "деньги".



Источник: https://www.youtube.com/shorts/SQe8ha3643A
