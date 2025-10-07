Нічого доброго: що насправді означає прізвище Путін

Прізвище російського диктатора Володимира Путіна, за словами українського історика Олександра Алфьорова, має зовсім не героїчне й доволі неприємне походження. Дослідник розповів, що корені цього імені сягають давньослов’янської мови й пов’язані з поняттями плутанини, безладу та негативних рис характеру.

Що означає прізвище Путін

Олександр Алфьоров у відео на власному YouTube-каналі розповів про походження прізвища російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, прізвище Путін утворено від нехристильного імені Путя, що буквально означає "син Путі".

"Прізвище Путін утворено від нехристильного імені Путя. Додавання суфікса "ін" створює нам сина Путі – Путін", — пояснив історик.

Такі нехристильні імена колись широко використовувалися на Русі й часто відображали побутові чи особистісні риси людини.

Як зауважує історик, ім’я Путя пов’язане зі словом "путати", що походить від праслов’янського кореня потаті. За словами Алфьорова, слово "путати" має безліч значень, однак вони всі негативні. Йдеться про "заплутувати", "губити логічний зв’язок", "збиватися з дороги", "встрягати у щось погане" або навіть "зв’язувати мотузками".

"Від цього походить українське слово "путати", білоруське "путаць", а в сербів та хорватів – "путити", що означає, до речі, поганенько працювати. Багато значень і всі погані, як кажуть, на роду написано", — наголосив історик.

Таким чином, прізвище Путін бере свої витоки з давньослов’янської лексики та асоціюється з хаосом, непослідовністю й заплутаністю. Як зауважив Алфьоров, ці риси мають символічне звучання у контексті сучасної російської політики.

Цікаво, що за даними українського генеалогічного товариства "Рідні", в Україні нині проживає 93 людини з прізвищем Путін.

