Ничего хорошего: что на самом деле означает фамилия Путин

Фамилия российского диктатора Владимира Путина, по словам украинского историка Александра Алферова, имеет совсем не героическое и довольно неприятное происхождение. Исследователь рассказал, что корни этого имени уходят в древнеславянский язык и связаны с понятиями путаницы, беспорядка и отрицательных черт характера.

Что означает фамилия Путин

Александр Алферов в видео на собственном YouTube-канале рассказал о происхождении фамилии российского диктатора Владимира Путина. По его словам, фамилия Путин образована от нехристильного имени Путя, что буквально означает "сын Пути".

"Фамилия Путин образована от нехристильного имени Путя. Добавление суффикса "ин" создает нам сына Пути — Путин", — объяснил историк.

Такие нехристильные имена прежде широко использовались на Руси и часто отражали бытовые или личностные черты человека.

Как замечает историк, имя Путя связано со словом "путать", происходящее от праславянского корня потати. По словам Алферова, слово "путать" имеет множество значений, однако они все отрицательные. Речь идет о "запутывать", "терять логическую связь", "сбиваться с дороги", "встрять во что-то плохое" или даже "связывать веревками".

"От этого происходит украинское слово "путати", белорусское "путаць", а у сербов и хорватов — "путить", что означает, кстати, плохо работать. Многие значения и все плохие, как говорится, на роду написано", — подчеркнул историк.

Таким образом, фамилия Путин берет свои истоки из древнеславянской лексики и ассоциируется с хаосом, непоследовательностью и запутанностью. Как заметил Алферов, эти черты обладают символическим звучанием в контексте современной российской политики.

Интересно, что по данным украинского генеалогического общества "Рідні", в Украине проживает 93 человека с фамилией Путин.

