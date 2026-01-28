Про це кохання Гітлера ніхто не знав: що знайшли в загубленому щоденнику фюрера (ФОТО)

Знахідка, зроблена на горищі приватного будинку, спричинила нову хвилю дискусій серед істориків. Йдеться про рукописний щоденник на 113 сторінок, який дослідники обережно пов’язують з Адольфом Гітлером. Документ містить побутові та політичні нотатки, але найбільше уваги привернули записи про ймовірну таємну закоханість нацистського лідера у голлівудську акторку Марлен Дітріх.

Можливо, щоденник Гітлера. Фото: Jam Press

Марлен Дітріх була відкритою противницею нацизму, відмовилася від німецького громадянства та активно підтримувала союзників. Саме тому її ім’я у можливих особистих нотатках Гітлера виглядають особливо суперечливо. В одному з фрагментів автор, ймовірно, Гітлер, зізнається у симпатії до акторки та розмірковує про спроби повернути її до Німеччини.

"Я маю спробувати повернути її до Німеччини. Мені надіслали всі нові фільми Дітріх. Здається, я закохався в неї", — йдеться в записах.

Німецька акторка Марлен Дітріх у фільмі Альфреда Гічкока "Страх сцени"

В іншому фрагменті тексту Гітлер, можливо порівнював Марлен Дітріх з Євою Браун, з якою одружився перед смертю.

"У Єви немає жодних шансів проти Дітріх. Дітріх зараз тусується з американцями. Я напишу їй ще одного листа. Найкраще було б запропонувати їй гроші. Жінки зроблять усе за гроші, це видно по Єві. Я використаю Єву як піддослідну та вивчу її поведінку. Я збираюся зробити Дітріх грошову пропозицію і подивитися, чи клюне вона на наживку", — йдеться в тексті щоденника.

Документ уперше потрапив до рук 74-річного колекціонера Олафа Гаубольда, який після попереднього огляду звернувся до фахівців. Експерти підтвердили відповідність паперу та стилю письма епосі Третього рейху, однак остаточне підтвердження авторства за Гітлером ще попереду. Додаткову інтригу створюють штампи й супровідні матеріали, частина яких пов’язана з архівами Штазі, що натякає на складний шлях зберігання рукопису.





Можливий щоденник Гітлера. Фото: Jam Press

Щоденник уже продали приблизно за 30 тисяч євро, але історики застерігають від поспішних висновків. Навіть якщо автентичність підтвердиться, ці записи не змінюють оцінки злочинів нацистського режиму. Водночас вони можуть доповнити психологічний портрет диктатора та показати його особисті суперечності.

Фахівці також нагадують про скандал 1983 року, коли журнал Stern опублікував фальшивий "щоденник Гітлера".

