Об этой любви Гитлера никто не знал: что нашли в потерянном дневнике фюрера (ФОТО)

Находка, сделанная на чердаке частного дома, повлекла за собой новую волну дискуссий среди историков. Речь идет о рукописном дневнике на 113 страниц, который исследователи осторожно связывают с Адольфом Гитлером. Документ содержит бытовые и политические заметки, но больше всего внимания привлекли записи о вероятной тайной влюбленности нацистского лидера в голливудскую актрису Марлен Дитрих.
Может быть, дневник Гитлера. Фото: Jam Press
Марлен Дитрих была открытой противницей нацизма, отказалась от германского гражданства и активно поддерживала союзников. Именно поэтому ее имя в возможных личных записях Гитлера выглядят особенно противоречиво. В одном из фрагментов автор, вероятно, Гитлер, признается в симпатии к актрисе и размышляет о попытках вернуть ее в Германию.
Немецкая актриса Марлен Дитрих в фильме Альфреда Хичкока "Страх сцены"
В другом фрагменте текста Гитлер, возможно, сравнивал Марлен Дитрих с Евой Браун, на которой женился перед смертью.
Документ впервые попал в руки 74-летнего коллекционера Олафа Гаубольда, который после предварительного осмотра обратился к специалистам. Эксперты подтвердили соответствие бумаги и стилю письма эпохе Третьего рейха, однако окончательное подтверждение авторства по Гитлеру еще впереди. Дополнительную интригу создают штампы и сопроводительные материалы, часть которых связана с архивами Штази, намекающей на сложный путь хранения рукописи.
Возможный дневник Гитлера. Фото: Jam Press
Дневник уже продали за около 30 тысяч евро, но историки предостерегают от поспешных выводов. Даже если подлинность подтвердится, эти записи не изменяют оценки преступлений нацистского режима. В то же время, они могут дополнить психологический портрет диктатора и показать его личные противоречия.
Специалисты также напоминают о скандале 1983 года, когда журнал Stern опубликовал фальшивый "Дневник Гитлера".
