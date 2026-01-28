Об этой любви Гитлера никто не знал: что нашли в потерянном дневнике фюрера (ФОТО)

Находка, сделанная на чердаке частного дома, повлекла за собой новую волну дискуссий среди историков. Речь идет о рукописном дневнике на 113 страниц, который исследователи осторожно связывают с Адольфом Гитлером. Документ содержит бытовые и политические заметки, но больше всего внимания привлекли записи о вероятной тайной влюбленности нацистского лидера в голливудскую актрису Марлен Дитрих.

Марлен Дитрих была открытой противницей нацизма, отказалась от германского гражданства и активно поддерживала союзников. Именно поэтому ее имя в возможных личных записях Гитлера выглядят особенно противоречиво. В одном из фрагментов автор, вероятно, Гитлер, признается в симпатии к актрисе и размышляет о попытках вернуть ее в Германию.

"Я должен попытаться вернуть ее в Германию. Мне прислали все новые фильмы Дитрих. Кажется, я влюбился в нее", — говорится в записях.

В другом фрагменте текста Гитлер, возможно, сравнивал Марлен Дитрих с Евой Браун, на которой женился перед смертью.

"У Евы нет никаких шансов против Дитрих. Дитрих сейчас тусуется с американцами. Я напишу ей еще одно письмо. Лучше всего было бы предложить ей деньги. Женщины сделают все за деньги, это видно по Еве. Я использую Еву в качестве подопытной и изучу ее поведение. Я собираюсь сделать Дитрих денежное предложение и посмотреть, клюнет ли оно на наживку", — говорится в тексте дневника.

Документ впервые попал в руки 74-летнего коллекционера Олафа Гаубольда, который после предварительного осмотра обратился к специалистам. Эксперты подтвердили соответствие бумаги и стилю письма эпохе Третьего рейха, однако окончательное подтверждение авторства по Гитлеру еще впереди. Дополнительную интригу создают штампы и сопроводительные материалы, часть которых связана с архивами Штази, намекающей на сложный путь хранения рукописи.





Дневник уже продали за около 30 тысяч евро, но историки предостерегают от поспешных выводов. Даже если подлинность подтвердится, эти записи не изменяют оценки преступлений нацистского режима. В то же время, они могут дополнить психологический портрет диктатора и показать его личные противоречия.

Специалисты также напоминают о скандале 1983 года, когда журнал Stern опубликовал фальшивый "Дневник Гитлера".

