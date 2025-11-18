ЦРУ розкрили несподівані дані про інтимне життя Гітлера

Розсекречені документи ЦРУ щодо особистого життя Адольфа Гітлера містять низку тверджень, які змальовують фюрера як людину з глибокими сексуальними комплексами та психологічними відхиленнями. Ці матеріали були створені ще у 1942 році аналітиками Управління стратегічних служб (OSS), що було попередником ЦРУ.

Адольф Гітлер. Фото з відкритих джерел

У документах Гітлер описується як "сексуально незрілий" чоловік, який нібито міг залишатися незайманим до кінця життя. Аналітики стверджували, що він мав "комплекс сексуальної неповноцінності" та "месіанський комплекс", що, ймовірно, впливало на його політичну поведінку та стиль керування.

Інтерес до цієї теми посилився після недавніх досліджень ДНК крові Гітлера, що була знайдена на дивані у бункері фюрера. Їх аналіз міг свідчити про те, що Гітлер мав синдром Каллмана, тобто гормональне порушення, що впливає на статеве дозрівання, рівень тестостерону та фізичний розвиток. Синдром може спричиняти мікропеніс, неопущення яєчок і проблеми зі статевим потягом.

У "біологічному профілі" OSS Гітлер постає як садомазохіст з очевидними фетишами. Особливу увагу аналітики звертали на батіг, який він носив у 1930-х роках і який називали "символом втраченої сексуальної потенції". Документи також описують епізод, коли появa високої, статної жінки спричинила у нього "пубертатну поведінку", зокрема нервовість і бажання демонструвати силу, розмахуючи тим самим батогом.

Також у звітах стверджували, що Гітлер "у повній суті цього слова був все ще незайманим". Аналітики OSS вважали, що саме ці комплекси могли бути частиною рушійної сили фанатичної політики та жорстокого стилю керування Гітлера.

Адольф Гітлер та Єва Браун

Зауважимо, що попри твердження про "незайманість", Гітлер мав стосунки з кількома жінками, зокрема з Євою Браун. Однак ці стосунки були дуже проблемними, оскільки Браун двічі намагалася покінчити життя самогубством. Існували також чутки про його роман зі співмешканкою та племінницею Гелі Раубал. Однак навіть близькі до нього люди визнавали, що його інтимне життя залишалося вкрай ускладненим, неповноцінним і сповненим психологічних бар’єрів.

