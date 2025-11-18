logo_ukra

BTC/USD

91821

ETH/USD

3003.26

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство історія ЦРУ розкрили несподівані дані про інтимне життя Гітлера
commentss НОВИНИ Всі новини

ЦРУ розкрили несподівані дані про інтимне життя Гітлера

Розсекречені документи ЦРУ описують сексуальні комплекси Гітлера та їхній вплив на його поведінку.

18 листопада 2025, 00:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Розсекречені документи ЦРУ щодо особистого життя Адольфа Гітлера містять низку тверджень, які змальовують фюрера як людину з глибокими сексуальними комплексами та психологічними відхиленнями. Ці матеріали були створені ще у 1942 році аналітиками Управління стратегічних служб (OSS), що було попередником ЦРУ.

ЦРУ розкрили несподівані дані про інтимне життя Гітлера

Адольф Гітлер. Фото з відкритих джерел

У документах Гітлер описується як "сексуально незрілий" чоловік, який нібито міг залишатися незайманим до кінця життя. Аналітики стверджували, що він мав "комплекс сексуальної неповноцінності" та "месіанський комплекс", що, ймовірно, впливало на його політичну поведінку та стиль керування.

Інтерес до цієї теми посилився після недавніх досліджень ДНК крові Гітлера, що була знайдена на дивані у бункері фюрера. Їх аналіз міг свідчити про те, що Гітлер мав синдром Каллмана, тобто гормональне порушення, що впливає на статеве дозрівання, рівень тестостерону та фізичний розвиток. Синдром може спричиняти мікропеніс, неопущення яєчок і проблеми зі статевим потягом.

У "біологічному профілі" OSS Гітлер постає як садомазохіст з очевидними фетишами. Особливу увагу аналітики звертали на батіг, який він носив у 1930-х роках і який називали "символом втраченої сексуальної потенції". Документи також описують епізод, коли появa високої, статної жінки спричинила у нього "пубертатну поведінку", зокрема нервовість і бажання демонструвати силу, розмахуючи тим самим батогом.

Також у звітах стверджували, що Гітлер "у повній суті цього слова був все ще незайманим". Аналітики OSS вважали, що саме ці комплекси могли бути частиною рушійної сили фанатичної політики та жорстокого стилю керування Гітлера.

ЦРУ розкрили несподівані дані про інтимне життя Гітлера - фото 2

Адольф Гітлер та Єва Браун

Зауважимо, що попри твердження про "незайманість", Гітлер мав стосунки з кількома жінками, зокрема з Євою Браун. Однак ці стосунки були дуже проблемними, оскільки Браун двічі намагалася покінчити життя самогубством. Існували також чутки про його роман зі співмешканкою та племінницею Гелі Раубал. Однак навіть близькі до нього люди визнавали, що його інтимне життя залишалося вкрай ускладненим, неповноцінним і сповненим психологічних бар’єрів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ДНК-аналіз крові Гітлера зруйнував великий міф про походження фюрера.

Також "Коментарі" писали, що Путін повторює кроки Гітлера, зокрема його помилки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/hitler-was-virgin-still-going-36251146
Теги:

Новини

Всі новини