ЦРУ раскрыли неожиданные данные об интимной жизни Гитлера

Рассекреченные документы ЦРУ о личной жизни Адольфа Гитлера содержат ряд утверждений, которые изображают фюрера как человека с глубокими сексуальными комплексами и психологическими отклонениями. Эти материалы были созданы еще в 1942 году аналитиками Управления стратегических служб (OSS), являвшимся предшественником ЦРУ.

В документах Гитлер описывается как "сексуально незрелый" мужчина, который якобы мог оставаться девственником до конца жизни. Аналитики утверждали, что у него был "комплекс сексуальной неполноценности" и "мессианский комплекс", что, вероятно, влияло на его политическое поведение и стиль управления.

Интерес к этой теме усилился после недавних исследований ДНК крови Гитлера, найденной на диване в бункере фюрера. Их анализ мог свидетельствовать о том, что у Гитлера был синдром Каллмана, то есть гормональное нарушение, влияющее на половое созревание, уровень тестостерона и физическое развитие. Синдром может вызвать микропенис, неопущение яичек и проблемы с половым влечением.

В "биологическом профиле" OSS Гитлер предстает как садомазохист с очевидными фетишами. Особое внимание аналитики обращали на плеть, которую он носил в 1930-х годах и которую называли "символом утраченной сексуальной потенции". Документы также описывают эпизод, когда появление высокой, статной женщины повлекло за собой "пубертатное поведение", в частности нервозность и желание демонстрировать силу, размахивая тем же кнутом.

Также в отчетах утверждали, что Гитлер "в полной сущности этого слова был все еще девственником". Аналитики OSS считали, что эти комплексы могли быть частью движущей силы фанатической политики и жестокого стиля управления Гитлера.

Заметим, что, несмотря на утверждение о "девственности", Гитлер общался с несколькими женщинами, в частности с Евой Браун. Однако эти отношения были очень проблемными, поскольку Браун дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Существовали также слухи о его романе с сожительницей и племянницей Гели Раубал. Однако даже близкие к нему люди признавали, что его интимная жизнь оставалась крайне усложненной, неполноценной и полной психологических барьеров.

