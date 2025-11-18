logo

Общество история ЦРУ раскрыли неожиданные данные об интимной жизни Гитлера
commentss НОВОСТИ Все новости

ЦРУ раскрыли неожиданные данные об интимной жизни Гитлера

Рассекреченные документы ЦРУ описывают сексуальные комплексы Гитлера и их влияние на его поведение.

18 ноября 2025, 00:10
Автор:
Рассекреченные документы ЦРУ о личной жизни Адольфа Гитлера содержат ряд утверждений, которые изображают фюрера как человека с глубокими сексуальными комплексами и психологическими отклонениями. Эти материалы были созданы еще в 1942 году аналитиками Управления стратегических служб (OSS), являвшимся предшественником ЦРУ.

ЦРУ раскрыли неожиданные данные об интимной жизни Гитлера

Адольф Гитлер. Фото из открытых источников

В документах Гитлер описывается как "сексуально незрелый" мужчина, который якобы мог оставаться девственником до конца жизни. Аналитики утверждали, что у него был "комплекс сексуальной неполноценности" и "мессианский комплекс", что, вероятно, влияло на его политическое поведение и стиль управления.

Интерес к этой теме усилился после недавних исследований ДНК крови Гитлера, найденной на диване в бункере фюрера. Их анализ мог свидетельствовать о том, что у Гитлера был синдром Каллмана, то есть гормональное нарушение, влияющее на половое созревание, уровень тестостерона и физическое развитие. Синдром может вызвать микропенис, неопущение яичек и проблемы с половым влечением.

В "биологическом профиле" OSS Гитлер предстает как садомазохист с очевидными фетишами. Особое внимание аналитики обращали на плеть, которую он носил в 1930-х годах и которую называли "символом утраченной сексуальной потенции". Документы также описывают эпизод, когда появление высокой, статной женщины повлекло за собой "пубертатное поведение", в частности нервозность и желание демонстрировать силу, размахивая тем же кнутом.

Также в отчетах утверждали, что Гитлер "в полной сущности этого слова был все еще девственником". Аналитики OSS считали, что эти комплексы могли быть частью движущей силы фанатической политики и жестокого стиля управления Гитлера.

ЦРУ раскрыли неожиданные данные об интимной жизни Гитлера - фото 2

Адольф Гитлер и Ева Браун

Заметим, что, несмотря на утверждение о "девственности", Гитлер общался с несколькими женщинами, в частности с Евой Браун. Однако эти отношения были очень проблемными, поскольку Браун дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Существовали также слухи о его романе с сожительницей и племянницей Гели Раубал. Однако даже близкие к нему люди признавали, что его интимная жизнь оставалась крайне усложненной, неполноценной и полной психологических барьеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДНК-анализ крови Гитлера разрушил большой миф о происхождении фюрера.

Также "Комментарии" писали, что Путин повторяет шаги Гитлера, в частности, его ошибки.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/hitler-was-virgin-still-going-36251146
