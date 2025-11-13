ДНК-аналіз крові Гітлера зруйнував великий міф про походження фюрера

Новий аналіз ДНК крові Адольфа Гітлера поставив крапку в давній історичній суперечці. Як з’ясували британські науковці, фюрер не мав єврейських коренів, а його предки були австрійськими німцями. Це відкриття спростовує десятиліття міфів та сучасні політичні маніпуляції.

Адольф Гітлер. Фото з відкритих джерел

Дослідження ДНК провели на основі шматка тканини з дивана, на якому Гітлер наклав на себе руки у квітні 1945 року. Цей фрагмент із плямами крові зберігався у військово-історичному музеї в американському місті Геттісберг. Як повідомляє The Guardian, ДНК зі зразка збіглася з ДНК родича Гітлера по чоловічій лінії, що підтверджує її справжність.

Аналіз проводила докторка Турі Кінг із Університету Бата, яка свого часу ідентифікувала останки англійського короля Річарда III. У проєкті також брав участь історик Алекс Кей з Потсдамського університету, а саме дослідження стало основою документального фільму Channel 4 "ДНК Гітлера: План диктатора".

Результати науковців спростували популярну теорію про "єврейське походження" нацистського лідера, яку час від часу використовували в політичних цілях. Згідно з дослідженням Гітлер мав австрійсько-німецьке походження.

Як зазначає The Times, риторика щодо "єврейського походження" Гітлера неодноразово з’являлася в сучасній Росії. Зокрема, у 2022 році очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Гітлер також мав єврейську кров" порівнючи його з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він (Зеленський) висуває аргумент, яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Адольф Гітлер також мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає", — сказав тоді Лавров.

Ця заява спричинила дипломатичний скандал між Москвою та Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав слова Лаврова "непробачними", а російський посол був викликаний до МЗС. Зрештою, Володимир Путін особисто вибачився перед ізраїльським прем’єром Нафталі Беннетом.

