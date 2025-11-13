Новый анализ ДНК крови Адольфа Гитлера поставил точку в давнем историческом споре. Как выяснили британские ученые, у фюрера не было еврейских корней, а его предки были австрийскими немцами. Это открытие опровергает десятилетия легенд и современные политические манипуляции.

Адольф Гитлер. Фото из открытых источников

Исследования ДНК провели на основе куска ткани из дивана, на котором Гитлер покончил с собой в апреле 1945 года. Этот фрагмент с пятнами крови хранился в военно-историческом музее в американском городе Геттисберг. Как сообщает The Guardian, ДНК из образца совпала с ДНК родственника Гитлера по мужской линии, что подтверждает ее подлинность.

Анализ проводила доктор Тури Кинг из Университета Бата, которая в свое время идентифицировала останки английского короля Ричарда III. В проекте также участвовал историк Алекс Кей из Потсдамского университета, а само исследование стало основой документального фильма Channel 4 "ДНК Гитлера: План диктатора".

Результаты ученых опровергли популярную теорию о "еврейском происхождении" нацистского лидера, которую время от времени использовали в политических целях. Согласно исследованию Гитлер имел австрийско-германское происхождение.

Как отмечает The Times, риторика по "еврейскому происхождению" Гитлера неоднократно появлялась в современной России. В частности, в 2022 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Гитлер также имел еврейскую кровь", сравнивая его с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский) выдвигает аргумент, какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера также была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит", — сказал тогда Лавров.

Это заявление вызвало дипломатический скандал между Москвой и Израилем. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительными", а российский посол был вызван в МИД. В конце концов Владимир Путин лично извинился перед израильским премьером Нафтали Беннетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шведском дипломате Андерсе Ослунде, который сравнил Путина с Гитлером и объяснил, почему современная Россия движется по пути Третьего Райха.

Также "Комментарии" писали, что ДНК-тест Гитлера показал неожиданное сексуальное расстройство, которое могло иметь фюрер.