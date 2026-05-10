Примха короля-фетишиста: вчені назвали причину, чому жінки почали народжувати лежачи

Сучасні пологові будинки зробили народження дитини лежачи на спині стандартною практикою. Однак історики та науковці стверджують, що така рішення може бути пов’язана не з медичними перевагами, а з примхою французького короля Людовіка XIV.

Чому жінки народжують лежачи.

Як пише IFLScience, дедалі більше досліджень свідчать, що вертикальні пози під час пологів, зокрема навпочіпки, стоячи на колінах або рачки, є фізіологічно природнішими для жінки. Рентгенівські дослідження показують, що у таких положеннях тазовий отвір розширюється, що може полегшити проходження дитини та скоротити тривалість пологів.

Натомість положення лежачи на спині під час пологів може ускладнювати процес. За даними вчених, воно може посилювати біль, уповільнювати перейми та робити пологи довшими. Попри це, саме ця поза стала домінуючою у західній медицині.

Дослідники вважають, що популяризацію такого способу народження міг започаткувати король Франції Луї XIV. Професор Лорен Дандес розповів, що вертикальні пози йому не подобалися через "обмежений огляд", тому король наполягав, аби жінки народжували лежачи.

"Це приписують Луї, бо він отримував задоволення спостерігати за жінками, які народжували. Його дратувало нечітке бачення пологів, коли вони відбувалися на пологовому стільці", — сказав Дандес.

За життя Людовіка XIV народилося щонайменше 22 його дитини. Для французького двору питання спадкоємця мало стратегічне значення, але сам король перетворив пологи на своєрідний придворний ритуал.

"З того часу ця позиція домінувала, попри свої недоліки. Вона й досі використовується в західних культурах та безпосередньо пов'язана з тим, що сотні років тому за нею любив спостерігати король-фетишист", — йдеться в матеріалі IFLS.

Існує й інша версія походження традиції. Частина дослідників пов’язує поширення пологів лежачи з діяльністю французького лікаря Франсуа Марісо у 17 столітті. Він популяризував таке положення через зручність для акушерів та хірургів під час медичних маніпуляцій.

