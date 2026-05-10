Причуда короля-фетишиста: ученые назвали причину, почему женщины начали рожать лежа

Современные роддомы сделали рождение ребенка лежа на спине стандартной практикой. Однако историки и ученые утверждают, что такое решение может быть связано не с медицинскими предпочтениями, а с прихотью французского короля Людовика XIV.

Почему женщины рожают лежа.

Как пишет IFLScience, все больше исследований свидетельствуют, что вертикальные позы во время родов, в частности на корточках, стоя на коленях или на четвереньках, физиологически более естественны для женщины. Рентгеновские исследования показывают, что в таких положениях расширяется тазовое отверстие, что может облегчить прохождение ребенка и сократить продолжительность родов.

Положение лежа на спине во время родов может затруднять процесс. По данным ученых, оно может усиливать боль, замедлять схватки и делать роды длиннее. Несмотря на это, именно эта поза стала доминирующей в западной медицине.

Исследователи считают, что популяризацию такого способа рождения мог начать король Франции Луи XIV. Профессор Лорен Дандес рассказал, что вертикальные позы ему не нравились из-за "ограниченного обзора", поэтому король настаивал, чтобы женщины рожали лежа.

"Это приписывают Луи, потому что он получал удовольствие наблюдать за рожавшими женщинами. Его раздражало нечеткое видение родов, когда они происходили на родильном стуле", — сказал Дандес.

При жизни Людовика XIV родилось не менее 22 его ребенка. Для французского двора вопрос наследника имел стратегическое значение, но сам король превратил роды в своеобразный придворный ритуал.

"С тех пор эта позиция доминировала, несмотря на свои недостатки. Она до сих пор используется в западных культурах и напрямую связана с тем, что сотни лет назад за ней любил наблюдать король-фетишист", — говорится в материале IFLS.

Есть и другая версия происхождения традиции. Часть исследователей связывает распространение родов, лежа с деятельностью французского врача Франсуа Марисо в 17 веке. Он популяризировал такое положение из-за удобства акушеров и хирургов во время медицинских манипуляций.

