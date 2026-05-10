logo

BTC/USD

81387

ETH/USD

2347.38

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Причуда короля-фетишиста: ученые назвали причину, почему женщины начали рожать лежа
commentss НОВОСТИ Все новости

Причуда короля-фетишиста: ученые назвали причину, почему женщины начали рожать лежа

Историки связывают традицию родов лежа со странными предпочтениями короля Франции Людовика XIV.

10 мая 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Современные роддомы сделали рождение ребенка лежа на спине стандартной практикой. Однако историки и ученые утверждают, что такое решение может быть связано не с медицинскими предпочтениями, а с прихотью французского короля Людовика XIV.

Причуда короля-фетишиста: ученые назвали причину, почему женщины начали рожать лежа

Почему женщины рожают лежа. Фото из открытых источников

Как пишет IFLScience, все больше исследований свидетельствуют, что вертикальные позы во время родов, в частности на корточках, стоя на коленях или на четвереньках, физиологически более естественны для женщины. Рентгеновские исследования показывают, что в таких положениях расширяется тазовое отверстие, что может облегчить прохождение ребенка и сократить продолжительность родов.

Положение лежа на спине во время родов может затруднять процесс. По данным ученых, оно может усиливать боль, замедлять схватки и делать роды длиннее. Несмотря на это, именно эта поза стала доминирующей в западной медицине.

Исследователи считают, что популяризацию такого способа рождения мог начать король Франции Луи XIV. Профессор Лорен Дандес рассказал, что вертикальные позы ему не нравились из-за "ограниченного обзора", поэтому король настаивал, чтобы женщины рожали лежа.

"Это приписывают Луи, потому что он получал удовольствие наблюдать за рожавшими женщинами. Его раздражало нечеткое видение родов, когда они происходили на родильном стуле", — сказал Дандес.

При жизни Людовика XIV родилось не менее 22 его ребенка. Для французского двора вопрос наследника имел стратегическое значение, но сам король превратил роды в своеобразный придворный ритуал.

"С тех пор эта позиция доминировала, несмотря на свои недостатки. Она до сих пор используется в западных культурах и напрямую связана с тем, что сотни лет назад за ней любил наблюдать король-фетишист", — говорится в материале IFLS.

Есть и другая версия происхождения традиции. Часть исследователей связывает распространение родов, лежа с деятельностью французского врача Франсуа Марисо в 17 веке. Он популяризировал такое положение из-за удобства акушеров и хирургов во время медицинских манипуляций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых родах на платформе Twitch. Женщина родила ребенка в прямом эфире.

Также "Комментарии" писали, в каких странах Европы наибольшие соцвыплаты на детей, и сколько получают украинские родители.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iflscience.com/theres-a-really-creepy-reason-why-women-mainly-give-birth-lying-down-64107
Теги:

Новости

Все новости