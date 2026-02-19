Історик назвав найбагатшого українця за всю історію України



















Найбагатшим українцем в історії був не сучасний бізнесмен, а князь 16 століття Василь-Костянтин Острозький. Про це розповів історик Олександр Алфьоров, наголосивши, що масштаби статків магната вражають навіть за мірками нашого часу.

Хто був найбагатшим українцем в історії. Фото з відкритих джерел

Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі розповів, що син відомого полководця князя Костянтина Острозького Василь-Костянтин Острозький був найбагатшим українцем в історії. За словами історика князь жив у 1526–1608 роках та володів 80 містами, 40 замками та понад 2700 селами.

"Річний дохід князя становив 19 мільйонів злотих. Тобто понад 50 тонн золота щорічно. Він був власником половини Волинського воєводства", — розповів Алфьоров.

Однак багатство князя мало не лише економічний, а й культурний вимір. Острозька академія, заснована за його підтримки, стала першим вищим навчальним закладом на українських землях. Саме тут сформувався осередок учених і богословів, а в острозькій друкарні було видано понад 20 книжок, зокрема першу повну Біблію церковнослов’янською мовою.

Хто був найбагатшим українцем в історії України — пояснення історика:

Історик наголосив, що Острозький інвестував величезні ресурси в освіту, книгодрукування та розвиток православної культури в період релігійного тиску. Його спадщина стала фундаментом української інтелектуальної традиції. Таким чином, відповідь на питання "хто був найбагатшим українцем" веде не до сучасності, а в глибину століть до постаті, яка поєднала фінансову могутність із культурною місією — Василя-Костянтина Острозького.

