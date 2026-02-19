Історик назвав найбагатшого українця за всю історію України

Рубрики
Найбагатшим українцем в історії був не сучасний бізнесмен, а князь 16 століття Василь-Костянтин Острозький. Про це розповів історик Олександр Алфьоров, наголосивши, що масштаби статків магната вражають навіть за мірками нашого часу.
Хто був найбагатшим українцем в історії. Фото з відкритих джерел
Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі розповів, що син відомого полководця князя Костянтина Острозького Василь-Костянтин Острозький був найбагатшим українцем в історії. За словами історика князь жив у 1526–1608 роках та володів 80 містами, 40 замками та понад 2700 селами.
Однак багатство князя мало не лише економічний, а й культурний вимір. Острозька академія, заснована за його підтримки, стала першим вищим навчальним закладом на українських землях. Саме тут сформувався осередок учених і богословів, а в острозькій друкарні було видано понад 20 книжок, зокрема першу повну Біблію церковнослов’янською мовою.
Хто був найбагатшим українцем в історії України — пояснення історика:
Історик наголосив, що Острозький інвестував величезні ресурси в освіту, книгодрукування та розвиток православної культури в період релігійного тиску. Його спадщина стала фундаментом української інтелектуальної традиції. Таким чином, відповідь на питання "хто був найбагатшим українцем" веде не до сучасності, а в глибину століть до постаті, яка поєднала фінансову могутність із культурною місією — Василя-Костянтина Острозького.
