logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство історія Історик назвав найбагатшого українця за всю історію України
commentss НОВИНИ Всі новини

Історик назвав найбагатшого українця за всю історію України

Історик Олександр Алфьоров розповів про найбагатшого українця.

19 лютого 2026, 16:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot








Найбагатшим українцем в історії був не сучасний бізнесмен, а князь 16 століття Василь-Костянтин Острозький. Про це розповів історик Олександр Алфьоров, наголосивши, що масштаби статків магната вражають навіть за мірками нашого часу.

Історик назвав найбагатшого українця за всю історію України

Хто був найбагатшим українцем в історії. Фото з відкритих джерел

Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі розповів, що син відомого полководця князя Костянтина Острозького Василь-Костянтин Острозький був найбагатшим українцем в історії. За словами історика князь жив у 1526–1608 роках та володів 80 містами, 40 замками та понад 2700 селами. 

"Річний дохід князя становив 19 мільйонів злотих. Тобто понад 50 тонн золота щорічно. Він був власником половини Волинського воєводства", — розповів Алфьоров.

Однак багатство князя мало не лише економічний, а й культурний вимір. Острозька академія, заснована за його підтримки, стала першим вищим навчальним закладом на українських землях. Саме тут сформувався осередок учених і богословів, а в острозькій друкарні було видано понад 20 книжок, зокрема першу повну Біблію церковнослов’янською мовою.

Хто був найбагатшим українцем в історії України — пояснення історика:

Історик наголосив, що Острозький інвестував величезні ресурси в освіту, книгодрукування та розвиток православної культури в період релігійного тиску. Його спадщина стала фундаментом української інтелектуальної традиції. Таким чином, відповідь на питання "хто був найбагатшим українцем" веде не до сучасності, а в глибину століть до постаті, яка поєднала фінансову могутність із культурною місією — Василя-Костянтина Острозького.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, хто в історії України найдовше правив.

Також "Коментарі" писали, що історик назвав найкрінжовішого персонажа в історії України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини