Український історик назвав найкрінжовішого персонажа в історії України

Українська історія сповнена постатей, чиї рішення змінювали хід подій на століття вперед. Однак, деякі історичні персонажі далеко не завжди запам’ятовуються, як герої, а їх вчинки важко назвати вдалими. Український історик та автор популярного YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв запропонував нестандартний погляд на минуле та назвав історичні постаті, які вважає одними з найбільш крінжових в історії України.

Історик назвав Івана Брюховецького "королем крінжу"

Одним з перших крінжових персонажів в історії України Владлен Мараєв називає старшого сина Ярослава Мудрого Ізяслава Ярославовича. За словами історика, Ізяслав примудрився тричі ставати київським князем і щоразу втрачати владу через політичні прорахунки.

"Наприклад, князь Ізяслав Ярославович. Один раз він програв битву половцям, і його вигнали кияни. У нас тут був Майдан, один із багатьох численних в нашій історії. Тікає, просить свого тестя польського короля допомогти йому армією. Повертається, але потім молодший брат його вдруге виганяє. Цей молодший брат раптово помер — його зарізали ножем під час операції. Ізяслав Ярославович втретє стає київським князем і тут він уже воює проти синів свого молодшого брата, які хочуть за батю помститися. Кінець кінцем його так і вбивають", — каже український історик.

Мараєв також виділив ще одного персонажа в історії України, якого назвав "королем крінжу". За його словами це гетьман Іван Брюховецький, який зрадив Гетьманщину та пішов у союз з Московією, а потім хотів повернутися.

"Гетьман Іван Мартинович Брюховецький — це просто "король крінжу". Він здав всі інтереси Гетьманщини, поїхавши в Москву, продавшись царю в обмін на землі, гроші, посади і на княгиню Долгорукову. Він підписав ганебні умови чергового союзу з Московією. А через два роки зрозумів, що все жахливо. Буде повстання проти московитів і його просто знесуть. Це як Янукович — він розуміє, що зараз бабахне. Він сказав, що очолить повстання проти Москви. Але в результаті приходить з правого берега Дорошенко, а Брюховецького козаки схопили, прив'язали до гармати і вистріли. Крінжово все закінчилося", — сказав Мараєв.

