Український історик Владлен Мараєв вважає, що Росія може повторити долю Радянського Союзу, якщо відбудеться різке падіння цін на нафту. На його думку, саме цей фактор стане ключем до економічного та політичного краху сучасної Росії.

Розвал Росії. Фото з відкритих джерел

Владлен Мараєв пояснює, що наприкінці 1980-х років Радянський Союз увійшов у глибоку кризу. За його словами, навіть без серпневого путчу 1991 року СРСР неминуче б розпався. Історик вказує, що планова економіка та командно-адміністративна система не могли конкурувати з капіталістичними моделями, однак вирішальним чинником став різкий обвал цін на енергоносії.

"Обвал цін на нафту – ось він, ключ до краху імперії з центром у Москві. Обвал цін на енергоносії. В СРСР це сталося, бо у 86-у Саудівська Аравія з США стрімко почали нарощувати видобуток нафти, ціни посипалися вниз і економіка посипалася. Це і зараз ключ до перемоги над Росією", — пояснив Мараєв.

За словами історика, сучасна Росія має таку ж вразливість. Її бюджет критично залежить від експорту нафти та газу. Обвал цін на енергоносії може підірвати фінансову систему країни та поставити під питання її здатність вести довготривалу війну.

Мараєв нагадує, що наприкінці існування СРСР ситуацію ускладнили величезні витрати на війну в Афганістані, наслідки Чорнобильської катастрофи та брак ресурсів для забезпечення населення продовольством.

"Афганська війна, 10 років війни, колосальні ресурси викачуються – ефекту позитивного у війні нема. Чорнобильська катастрофа – колосальні, жахливі наслідки. На їх ліквідацію теж були величезні видатки. Просто все йде в трубу. Сама економіка дійшла до стану, коли країна не може себе забезпечити продовольством для свого населення", – розповів історик.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пов’язав завершення війни в Україні з тиском на Путіна через зниження цін на нафту.

Також "Коментарі" писали, що історик підтвердив, що ми вийшли до завершальної фази війни проти Росії, але є нюанс.