Украинский историк Владлен Мараев считает, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, если произойдет резкое падение цен на нефть. По его мнению, именно этот фактор станет ключом к экономическому и политическому краху современной России.
Владлен Мараев объясняет, что в конце 1980-х годов Советский Союз вошел в глубокий кризис. По его словам, даже без августовского путча 1991 года СССР неизбежно распался бы. Историк указывает, что плановая экономика и командно-административная система не могли конкурировать с капиталистическими моделями, однако решающим фактором стал резкий обвал цен на энергоносители.
По словам историка, у современной России такая же уязвимость. Ее бюджет критически зависит от экспорта нефти и газа. Обвал цен на энергоносители может подорвать финансовую систему страны и поставить под вопрос ее способность вести длительную войну.
Мараев напоминает, что в конце существования СССР ситуацию усугубили огромные расходы на войну в Афганистане, последствия Чернобыльской катастрофы и нехватка ресурсов для обеспечения населения продовольствием.
