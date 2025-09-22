Историк назвал ключ к краху России: может повторить судьбу СССР

Украинский историк Владлен Мараев считает, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, если произойдет резкое падение цен на нефть. По его мнению, именно этот фактор станет ключом к экономическому и политическому краху современной России.

Развал России. Фото из открытых источников

Владлен Мараев объясняет, что в конце 1980-х годов Советский Союз вошел в глубокий кризис. По его словам, даже без августовского путча 1991 года СССР неизбежно распался бы. Историк указывает, что плановая экономика и командно-административная система не могли конкурировать с капиталистическими моделями, однако решающим фактором стал резкий обвал цен на энергоносители.

"Обвал цен на нефть – вот он, ключ к краху империи с центром в Москве. Обвал цен на энергоносители. В СССР это произошло, потому что в 86-й Саудовская Аравия из США стремительно начали наращивать добычу нефти, цены посыпались вниз и экономика посыпалась. Это и сейчас ключ к победе над Россией", – пояснил Мараев.

По словам историка, у современной России такая же уязвимость. Ее бюджет критически зависит от экспорта нефти и газа. Обвал цен на энергоносители может подорвать финансовую систему страны и поставить под вопрос ее способность вести длительную войну.

Мараев напоминает, что в конце существования СССР ситуацию усугубили огромные расходы на войну в Афганистане, последствия Чернобыльской катастрофы и нехватка ресурсов для обеспечения населения продовольствием.

"Афганская война, 10 лет войны, колоссальные ресурсы скачиваются – эффекта положительного в войне нет. Чернобыльская катастрофа – колоссальные, ужасные последствия. На их ликвидацию тоже были огромные расходы. Просто все идет в трубу. Сама экономика дошла до состояния, когда страна не может себя обеспечить продовольствием для своего населения", — рассказал историк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп связал завершение войны в Украине с давлением на Путина из-за снижения цен на нефть.

Также "Комментарии" писали, что историк подтвердил, что мы вышли в заключительную фазу войны против России, но есть нюанс.