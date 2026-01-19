Украинский историк назвал самого кринжового персонажа в истории Украины

Украинская история полна фигур, чьи решения меняли ход событий на века вперед. Однако некоторые исторические персонажи далеко не всегда запоминаются, как герои, а их поступки трудно назвать удачными. Украинский историк и автор популярного YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев предложил нестандартный взгляд на прошлое и назвал исторические фигуры, которые он считает одними из самых кринжовых в истории Украины.

Историк назвал Ивана Брюховецкого "королем кринжа"

Одним из первых кринжовых персонажей в истории Украины Владлен Мараев называет старшего сына Ярослава Мудрого Изяслава Ярославича. По словам историка, Изяслав умудрился трижды становиться киевским князем и каждый раз терять власть из-за политических просчетов.

"К примеру, князь Изяслав Ярославович. Однажды он проиграл битву половцам, и его выгнали киевляне. У нас здесь был Майдан, один из многих многочисленных в нашей истории. Убегает, просит своего тестя польского короля помочь ему армией. Возвращается, но потом младший брат его второй раз выгоняет. Этот младший брат внезапно умер – его зарезали ножом во время операции. Изяслав Ярославович в третий раз становится киевским князем и здесь он уже воюет против сыновей своего младшего брата, которые хотят отомстить за батю. В конце концов, его так и убивают", — говорит украинский историк.

Мараев также выделил еще одного персонажа в истории Украины, которого назвал "королем кринжа". По его словам, это гетман Иван Брюховецкий, предавший Гетманщину и ушедший в союз с Московией, а затем хотел вернуться.

"Гетман Иван Мартынович Брюховецкий – это просто "король кринжа". Он сдал все интересы Гетманщины, уехав в Москву, продался царю в обмен на земли, деньги, должности и княгиню Долгорукову. Он подписал позорные условия очередного союза с Московией. А два года спустя понял, что все ужасно. Будет восстание против московитов и его просто снесут. Это как Янукович – он понимает, что сейчас бабахнет. Он сказал, что возглавит восстание против Москвы. Но в результате приходит с правого берега Дорошенко, а Брюховецкого казаки схватили, привязали к пушки и выстрелы. Кринжово все закончилось", — сказал Мараев.

