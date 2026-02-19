Историк назвал самого богатого украинца за всю историю Украины



















Богатейшим украинцем в истории был не современный бизнесмен, а князь 16 века Василий-Константин Острожский. Об этом рассказал историк Александр Алферов, подчеркнув, что масштабы состояния магната поражают даже по меркам нашего времени.

Кто был самым богатым украинским в истории. Фото из открытых источников

Александр Алферов на своем YouTube-канале рассказал, что сын известного полководца князя Константина Острожского Василий-Константин Острожский был самым богатым украинцем в истории. По словам историка, князь жил в 1526–1608 годах и владел 80 городами, 40 замками и более 2700 селами.

"Годовой доход князя составил 19 миллионов злотых. То есть более 50 тонн золота ежегодно. Он был владельцем половины Волынского воеводства", — рассказал Алферов.

Однако богатство князя имело не только экономическое, но и культурное измерение. Острожская академия, основанная при его поддержке, стала первым вузом на украинских землях. Именно здесь сформировался центр ученых и богословов, а в острожской типографии было издано более 20 книг, в частности первую полную Библию на церковнославянском языке.

Кто был самым богатым украинцем в истории Украины – объяснение историка:

Историк отметил, что Острожский инвестировал огромные ресурсы в образование, книгопечатание и развитие православной культуры в период религиозного давления. Его наследие стало фундаментом украинской интеллектуальной традиции. Таким образом, ответ на вопрос "кто был самым богатым украинцем" ведет не к современности, а в глубину веков к фигуре, объединившей финансовое могущество с культурной миссией — Василию-Константину Острожскому.

