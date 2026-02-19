logo

Историк назвал самого богатого украинца за всю историю Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Историк назвал самого богатого украинца за всю историю Украины

Историк Александр Алферов рассказал о самом богатом украинце.

19 февраля 2026, 16:45
Богатейшим украинцем в истории был не современный бизнесмен, а князь 16 века Василий-Константин Острожский. Об этом рассказал историк Александр Алферов, подчеркнув, что масштабы состояния магната поражают даже по меркам нашего времени.

Историк назвал самого богатого украинца за всю историю Украины

Кто был самым богатым украинским в истории. Фото из открытых источников

Александр Алферов на своем YouTube-канале рассказал, что сын известного полководца князя Константина Острожского Василий-Константин Острожский был самым богатым украинцем в истории. По словам историка, князь жил в 1526–1608 годах и владел 80 городами, 40 замками и более 2700 селами.

"Годовой доход князя составил 19 миллионов злотых. То есть более 50 тонн золота ежегодно. Он был владельцем половины Волынского воеводства", — рассказал Алферов.

Однако богатство князя имело не только экономическое, но и культурное измерение. Острожская академия, основанная при его поддержке, стала первым вузом на украинских землях. Именно здесь сформировался центр ученых и богословов, а в острожской типографии было издано более 20 книг, в частности первую полную Библию на церковнославянском языке.

Кто был самым богатым украинцем в истории Украины – объяснение историка:

Историк отметил, что Острожский инвестировал огромные ресурсы в образование, книгопечатание и развитие православной культуры в период религиозного давления. Его наследие стало фундаментом украинской интеллектуальной традиции. Таким образом, ответ на вопрос "кто был самым богатым украинцем" ведет не к современности, а в глубину веков к фигуре, объединившей финансовое могущество с культурной миссией — Василию-Константину Острожскому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто в истории Украины дольше всего правил.

Также "Комментарии" писали, что историк назвал самого кринжевого персонажа в истории Украины.



