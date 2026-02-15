В Антарктиді біля станції "Академік Вернадський" помітили незвичайного гостя (ФОТО)

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зафіксували королівського пінгвіна. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр, оприлюднивши фото рідкісного візитера у несподіваному регіоні Антарктиди.

Королівський пінгвін в Антарктиді біля станції "Академік Вернадський". Фото: Зоя Швидка

Королівські пінгвіни не мешкають в районі Антарктиди, де побудована українська станція "Академік Вернадський". Зазвичай вони обирають субантарктичні острови, а найближча колонія розташована приблизно за дві тисячі кілометрів від "Вернадського". Попри це, іноді окремі особини долають значні відстані й з’являються біля острова Галіндез. Цього разу птаха помітили на сусідньому острові Бут.

Королівський пінгвін в Антарктиді біля станції "Академік Вернадський". Фото: Зоя Швидка

Біологи 30-ї експедиції прибули туди для обліку пташенят трьох місцевих видів пінгвінів, субантарктичних, антарктичних та Аделі. Через складну льодову ситуацію команда змінила місце висадки і саме це рішення дозволило побачити четвертий вид.

"Побачити королівського пінгвіна допоміг випадок. Ми планували висадитися в одному місці, але там заважала льодова ситуація. Тож довелося причалювати до іншої частини острова, де й був цей красень. Таким чином ми “перевиконали план” й одночасно побачили чотири види пінгвінів замість трьох", — розповіла біологиня Зоя Швидка.

Королівський пінгвін в Антарктиді. Фото: Зоя Швидка

Королівський пінгвін біля станції "Академік Вернадський". Фото: Зоя Швидка

Загалом в Антарктиці мешкає п’ять видів пінгвінів. Королівський пінгвін другий за розміром. Він заввишки до метра і вагою до 18 кг. Його легко впізнати за яскравими помаранчевими плямами на шиї та щоках. На відміну від сусідніх видів, він не будує гнізд із камінців, а висиджує єдине яйце просто на лапах, прикриваючи його складкою шкіри.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські полярники створили Конституцію пінгвінів.

Також "Коментарі" писали, що величезний цвинтар пінгвінів знайшли вчені в Антарктиді.