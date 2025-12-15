logo_ukra

Українські полярники створили Конституцію пінгвінів: у них з'явилося перше свято
commentss НОВИНИ Всі новини

Українські полярники створили Конституцію пінгвінів: у них з’явилося перше свято

Українські науковці жартома ухвалили Конституцію пінгвінів Антарктики та запровадили нове свято — День Ковзання.

15 грудня 2025, 12:57
Автор:
avatar

Slava Kot

Українські полярники жартома створили Конституцію пінгвінів Антарктики. Іронічний документ має на меті привернути увагу до захисту унікальної природи крижаного континенту. Про ініціативу повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Українські полярники створили Конституцію пінгвінів: у них з’явилося перше свято

Пінгвін в Антарктиді. Фото з відкритих джерел

Як зазначають у центрі, до створення "основного закону" долучилися фахівці НАНЦ та юристи громадської ініціативи "Мережа права". Конституція складається з 14 статей і в жартівливій формі "закріплює" права, обов’язки та традиції субантарктичних пінгвінів, які мешкають поблизу української антарктичної станції.

Згідно з документом, пінгвіни мають право на вільне ковзання по льоду й снігу без будь-яких обмежень, рівність незалежно від віку чи статі, а також гарантований доступ до риби й криля. Водночас Конституція визначає і певні "обов’язки" для пінгвінів, зокрема дотримуватися черги під час занурень в океан, сумлінно обігрівати яйця та чекати партнера з "рибного рейсу".

Також крадіжка камінців для гнізда карається осудливими криками сусідів, а "співпраця" з морськими леопардами символічно прирівнюється до державної зради. 

Крім того, завдяки Конституції у пінгвінів з’явилося перше офіційне свято — День Ковзання, який відзначатимуть щороку 10 грудня.

У НАНЦ наголошують, що Конституція пінгвінів жартівливий документ, адже реальні міжнародні зобов’язання щодо охорони Антарктики, закріплені в Мадридському протоколі 1991 року, який забороняє шкодити місцевій флорі та фауні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що величезний цвинтар пінгвінів знайшли вчені в Антарктиді.

Також "Коментарі" писали, що українські полярники показали нові світлини новонароджених пінгвінів.



