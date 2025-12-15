Украинские полярники создали Конституцию пингвинов: у них появился первый праздник

Украинские полярники в шутку создали Конституцию пингвинов Антарктики. Иронический документ призван обратить внимание на защиту уникальной природы ледяного континента. Об инициативе сообщил Национальный Антарктический научный центр (НАНЦ).

Пингвин в Антарктиде. Фото из открытых источников

Как отмечают в центре, к созданию "основного закона" присоединились специалисты НАНЦ и юристы общественной инициативы "Сеть права". Конституция состоит из 14 статей и в шутливой форме "закрепляет" права, обязанности и традиции субантарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской антарктической станции.

Согласно документу, пингвины имеют право на свободное скольжение по льду и снегу без каких-либо ограничений, равенство независимо от возраста или пола, а также гарантированный доступ к рыбе и крилю. В то же время, Конституция определяет и определенные "обязанности" для пингвинов, в частности придерживаться очереди во время погружений в океан, добросовестно обогревать яйца и ждать партнера по "рыбному рейсу".

Также кража камней для гнезда карается осуждающими криками соседей, а "сотрудничество" с морскими леопардами символически приравнивается к государственной измене.

Кроме того, благодаря Конституции у пингвинов появился первый официальный праздник – День Скольжения, который будут отмечать ежегодно 10 декабря.

В НАНЦ отмечают, что Конституция пингвинов шутливый документ, ведь реальные международные обязательства по охране Антарктики, закрепленные в Мадридском протоколе 1991 года, запрещающий вред местной флоре и фауне.

