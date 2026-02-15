В Антарктиде у станции "Академик Вернадский" заметили необычного гостя (ФОТО)

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" зафиксировали королевского пингвина. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, обнародовав фото редкого визитера в неожиданном регионе Антарктиды.

Королевский пингвин в Антарктиде возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка

Королевские пингвины не обитают в районе Антарктиды, где построена украинская станция "Академик Вернадский". Обычно они выбирают субантарктические острова, а ближайшая колония расположена примерно в двух тысячах километрах от "Вернадского". Несмотря на это, иногда отдельные особи преодолевают значительные расстояния и появляются у острова Галиндез. На этот раз птицу заметили на соседнем острове Бут.

Биологи 30-й экспедиции прибыли туда для учета птенцов трех местных видов пингвинов, субантарктических, антарктических и Адели. Из-за сложной ледовой ситуации команда сменила место высадки и именно это решение позволило увидеть четвертый вид.

"Увидеть королевского пингвина помог случай. Мы планировали высадиться в одном месте, но там мешала ледовая ситуация. Поэтому пришлось причаливать к другой части острова, где и был этот красавец. Таким образом мы "перевыполнили план" и одновременно увидели четыре вида пингвинов вместо трех", — рассказала биология Зоя Швыдка.

Всего в Антарктике обитает пять видов пингвинов. Королевский пингвин второй по размеру. Он высотой до метра и весом до 18 кг. Его легко узнать по ярким оранжевым пятнам на шее и щеках. В отличие от соседних видов, он не строит гнезд из камней, а высиживает единственное яйцо прямо на лапах, прикрывая его складкой кожи.

