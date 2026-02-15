logo

В Антарктиде у станции "Академик Вернадский" заметили необычного гостя (ФОТО)
В Антарктиде у станции "Академик Вернадский" заметили необычного гостя (ФОТО)

Украинские полярники зафиксировали редкого королевского пингвина у станции "Академик Вернадский" в Антарктике.

15 февраля 2026, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" зафиксировали королевского пингвина. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, обнародовав фото редкого визитера в неожиданном регионе Антарктиды.

В Антарктиде у станции "Академик Вернадский" заметили необычного гостя (ФОТО)

Королевский пингвин в Антарктиде возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка

Королевские пингвины не обитают в районе Антарктиды, где построена украинская станция "Академик Вернадский". Обычно они выбирают субантарктические острова, а ближайшая колония расположена примерно в двух тысячах километрах от "Вернадского". Несмотря на это, иногда отдельные особи преодолевают значительные расстояния и появляются у острова Галиндез. На этот раз птицу заметили на соседнем острове Бут.

В Антарктиде у станции ”Академик Вернадский” заметили необычного гостя (ФОТО) - фото 2

Королевский пингвин в Антарктиде возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка

Биологи 30-й экспедиции прибыли туда для учета птенцов трех местных видов пингвинов, субантарктических, антарктических и Адели. Из-за сложной ледовой ситуации команда сменила место высадки и именно это решение позволило увидеть четвертый вид.

"Увидеть королевского пингвина помог случай. Мы планировали высадиться в одном месте, но там мешала ледовая ситуация. Поэтому пришлось причаливать к другой части острова, где и был этот красавец. Таким образом мы "перевыполнили план" и одновременно увидели четыре вида пингвинов вместо трех", — рассказала биология Зоя Швыдка.

В Антарктиде у станции ”Академик Вернадский” заметили необычного гостя (ФОТО) - фото 2

Королевский пингвин в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка

В Антарктиде у станции ”Академик Вернадский” заметили необычного гостя (ФОТО) - фото 2

Королевский пингвин возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка

Всего в Антарктике обитает пять видов пингвинов. Королевский пингвин второй по размеру. Он высотой до метра и весом до 18 кг. Его легко узнать по ярким оранжевым пятнам на шее и щеках. В отличие от соседних видов, он не строит гнезд из камней, а высиживает единственное яйцо прямо на лапах, прикрывая его складкой кожи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские полярники создали Конституцию пингвинов.

Также "Комментарии" писали, что огромное кладбище пингвинов нашли ученые в Антарктиде.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1HHy9Kt3nc/
