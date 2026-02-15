В Антарктиде у станции "Академик Вернадский" заметили необычного гостя (ФОТО)

Рубрики
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" зафиксировали королевского пингвина. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, обнародовав фото редкого визитера в неожиданном регионе Антарктиды.
Королевский пингвин в Антарктиде возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка
Королевские пингвины не обитают в районе Антарктиды, где построена украинская станция "Академик Вернадский". Обычно они выбирают субантарктические острова, а ближайшая колония расположена примерно в двух тысячах километрах от "Вернадского". Несмотря на это, иногда отдельные особи преодолевают значительные расстояния и появляются у острова Галиндез. На этот раз птицу заметили на соседнем острове Бут.
Королевский пингвин в Антарктиде возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка
Биологи 30-й экспедиции прибыли туда для учета птенцов трех местных видов пингвинов, субантарктических, антарктических и Адели. Из-за сложной ледовой ситуации команда сменила место высадки и именно это решение позволило увидеть четвертый вид.
Королевский пингвин в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка
Королевский пингвин возле станции "Академик Вернадский". Фото: Зоя Швыдка
Всего в Антарктике обитает пять видов пингвинов. Королевский пингвин второй по размеру. Он высотой до метра и весом до 18 кг. Его легко узнать по ярким оранжевым пятнам на шее и щеках. В отличие от соседних видов, он не строит гнезд из камней, а высиживает единственное яйцо прямо на лапах, прикрывая его складкой кожи.
