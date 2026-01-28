У Чорнобилі двох диких биків назвали Трамп та Сі: що з ними сталося взимку (ФОТО)

Дике стадо великої рогатої худоби, яке мешкає на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, загалом успішно пережило зиму. Водночас холодний сезон виявився фатальним для двох відомих биків Трампа та Сі, які свого часу були лідерами групи.

Дикий бик у Чорнобилі. Фото: фахівців Чорнобильського заповідника

За словами фахівців, склад стада зазнав суттєвих змін. Колишні велетні-вожаки, які носили імена співзвучні з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, втратили своє домінування та зникли не витримавши суворих умов. Натомість новим лідером стада чорнобильських корів став найнахабніший самець, якого назвали Корогодом на честь місцевого природоохоронного науково-дослідного відділення.

"Дикі бики Чорнобиля. Здається перезимували, хоч і не всі. Мабуть пам'ятаєте, що на зміну бику Трампу, прийшов Сі зі своїм другом. Обидва були велетні. Найбільш нахабний бик Корогод. Дуже хотілось, щоби у його доля не була такою, як в Трампа і Сі", — йдеться в дописі етнографічного музею "Древлянське село".

Під час планового патрулювання науковці зафіксували стадо, яке нині налічує 12 тварин: шість дорослих корів, двоє телят і чотири бичків. Попри морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу, тварини перебувають у доброму фізичному стані. Рівень вгодованості оцінюють як задовільний, що свідчить про високу здатність диких корів Чорнобиля адаптуватися до життя без участі людини.

Чорнобильські корови та бики

Дикий бик у Чорнобилі

Стадо диких корів у Чорнобилі

Харчуються корови самостійно, розгрібаючи сніг у пошуках торішньої та зеленої рослинності. Особливу прихильність вони виявляють до гілкового корму, зокрема бузку. Ночує стадо в закинутому хліві, який слугує природним укриттям від вітру й морозів. У заповіднику зазначають, що попри втрату двох биків, загальні перспективи перезимівлі залишаються позитивними.

