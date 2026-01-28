logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО)

Дикие быки Чернобыля Трамп и Си не пережили зиму. Как чувствует себя стадо диких коров в заповеднике и кто стал новым лидером?

28 января 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дикое стадо крупного рогатого скота, проживающего на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в целом успешно пережило зиму. В то же время холодный сезон оказался роковым для двух известных быков Трампа и Си, которые в свое время являлись лидерами группы.

В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО)

Дикий бык в Чернобыле. Фото: специалистов Чернобыльского заповедника

По словам специалистов, состав стада претерпел существенные изменения. Бывшие великаны-вожаки, носившие имена созвучные президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину, потеряли свое доминирование и исчезли не выдержав строгих условий. Новым лидером стада чернобыльских коров стал самый наглый самец, которого назвали Корогодом в честь местного природоохранного научно-исследовательского отделения.

"Дикие быки Чернобыля. Кажется перезимовали, хоть и не все. Видимо помните, что на смену быку Трампу, пришел Си со своим другом. Оба были великаны. Самый наглый бык Корогод. Очень хотелось, чтобы его судьба не была такой, как у Трампа и Сия", — говорится в сообщении этнографического музея "Древлянское село".

Во время планового патрулирования ученые зафиксировали стадо, ныне насчитывающее 12 животных: шесть взрослых коров, двое телят и четыре бычка. Несмотря на морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу, животные находятся в хорошем физическом состоянии. Уровень упитанности оценивается как удовлетворительный, что свидетельствует о высокой способности диких коров Чернобыля адаптироваться к жизни без участия человека.

В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО) - фото 2

Чернобыльские коровы и быки

В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО) - фото 2

Дикий бык в Чернобыле

В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО) - фото 2

Стадо диких коров в Чернобыле

Питаются коровы самостоятельно, разгребая снег в поисках прошлогодней и зеленой растительности. Особую привязанность они проявляют к ветвяному корму, в частности сирени. Ночует стадо в заброшенном хлеву, который служит естественным укрытием от ветра и морозов. В заповеднике отмечают, что, несмотря на потерю двух быков, общие перспективы перезимовки остаются положительными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нашли причину, почему собаки в Чернобыле стали синего цвета.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили чернобыльскую плесень, которая развила неожиданную "суперсилу".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1Bq74N3SVD/
Теги:

Новости

Все новости