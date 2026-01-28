В Чернобыле двух диких быков назвали Трамп и Си: что с ними произошло зимой (ФОТО)

Дикое стадо крупного рогатого скота, проживающего на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в целом успешно пережило зиму. В то же время холодный сезон оказался роковым для двух известных быков Трампа и Си, которые в свое время являлись лидерами группы.

Дикий бык в Чернобыле. Фото: специалистов Чернобыльского заповедника

По словам специалистов, состав стада претерпел существенные изменения. Бывшие великаны-вожаки, носившие имена созвучные президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину, потеряли свое доминирование и исчезли не выдержав строгих условий. Новым лидером стада чернобыльских коров стал самый наглый самец, которого назвали Корогодом в честь местного природоохранного научно-исследовательского отделения.

"Дикие быки Чернобыля. Кажется перезимовали, хоть и не все. Видимо помните, что на смену быку Трампу, пришел Си со своим другом. Оба были великаны. Самый наглый бык Корогод. Очень хотелось, чтобы его судьба не была такой, как у Трампа и Сия", — говорится в сообщении этнографического музея "Древлянское село".

Во время планового патрулирования ученые зафиксировали стадо, ныне насчитывающее 12 животных: шесть взрослых коров, двое телят и четыре бычка. Несмотря на морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу, животные находятся в хорошем физическом состоянии. Уровень упитанности оценивается как удовлетворительный, что свидетельствует о высокой способности диких коров Чернобыля адаптироваться к жизни без участия человека.

Чернобыльские коровы и быки

Дикий бык в Чернобыле

Стадо диких коров в Чернобыле

Питаются коровы самостоятельно, разгребая снег в поисках прошлогодней и зеленой растительности. Особую привязанность они проявляют к ветвяному корму, в частности сирени. Ночует стадо в заброшенном хлеву, который служит естественным укрытием от ветра и морозов. В заповеднике отмечают, что, несмотря на потерю двух быков, общие перспективы перезимовки остаются положительными.

