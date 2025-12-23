Стало відомо, яка погода буде на Святвечір і Різдво: готуйтеся до морозу!

Українців очікують морозні свята: Святвечір та Різдво 24–25 грудня зустрінуться з арктичною повітряною масою, яка принесе низькі температури по всій країні. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко.

Святвечір і Різдво в Україні: мороз до -12 градусів і слизькі дороги – прогноз Наталки Діденко

За прогнозом, вночі температура повітря знизиться до -5…-12 градусів, вдень очікується -2…-7 градусів. Опадів у ці дні поки що не передбачається, проте 26 грудня знову потепліє і прийде сніг із сильним вітром.

Київ: мороз і слизькі дороги

У столиці на Святвечір та Різдво також без опадів, але з морозом: вночі -8…-10 градусів, вдень -3…-5 градусів. Синоптики наголошують на небезпечній слизькості доріг і тротуарів, тож варто бути уважними.

"Одягайтеся відповідно!" — попереджає Діденко.

Що чекає після 26 грудня

Після свят, з 26 грудня, в Україну прийде потепління і сніг. Це створить традиційну снігову атмосферу зимових свят, тож українці встигнуть насолодитися святковими пейзажами.

Символічне побажання

Синоптик також нагадує про духовну складову свят: хай кутя та святковий стіл об’єднають родини, навіть якщо частина близьких перебуває на фронті або за кордоном.

"Намочуємо, варимо, готуємо – поки наші золоті хлопці та дівчата нас захищають", — зазначає Діденко, закликаючи берегти тепло родини і настрій свята.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в грудні нас чекають різкі зміни погоди.

Також ми писали, що у грудні в Україні очікується аномально тепла погода, а на значний сніговий покрив варто розраховувати лише у третій декаді місяця. Цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі створюють сценарій тепла майже для всієї Європи, зокрема і для України. Тож перша декада грудня принесе Україні спокійну погоду, слабкий вітер і незначні опади. Температура повсюди перевищуватиме 0°С, тож справжні морози поки що не встановляться. Ночами можливі невеликі мінуси, але середньодобова температура залишатиметься плюсовою. У другій декаді очікується потужний антициклон над Східною Європою та Уралом, що забезпечить південно-східні вітри. Опадів практично не буде, температура знову перевищить норму, а стійкого снігового покриву не прогнозується. Тільки в третій декаді грудня температура поступово наблизиться до середньої кліматичної норми. У багатьох областях спостерігатимуться невеликі морози та локальні опади у вигляді мокрого снігу або дощу. Південні регіони та Закарпаття залишатимуться відносно теплими, з продовженням метеорологічної осені.