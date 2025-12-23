Стало известно, какая погода будет на Сочельник и Рождество: готовьтесь к морозу!

Украинцев ожидают морозные праздники : Сочельник и Рождество 24–25 декабря встретятся с арктической воздушной массой, которая принесет низкие температуры по всей стране. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко .

Сочельник и Рождество в Украине: мороз до -12 градусов и скользкие дороги – прогноз Наталки Диденко

По прогнозу, ночью температура воздуха снизится до -5...-12 градусов , днем ожидается -2...-7 градусов . Осадков в эти дни пока не предвидится, однако 26 декабря снова потеплеет и придет снег с сильным ветром .

Киев: мороз и скользкие дороги

В столице на Сочельник и Рождество также без осадков, но с морозом : ночью -8...-10 градусов , днем -3...-5 градусов . Синоптики отмечают опасную скользкость дорог и тротуаров , поэтому следует быть внимательными.

"Одевайтесь соответственно!" – предупреждает Диденко.

Что ждет после 26 декабря

После праздников с 26 декабря в Украину придет потепление и снег. Это создаст традиционную снежную атмосферу зимних праздников , так что украинцы успеют насладиться праздничными пейзажами.

Символическое пожелание

Синоптик также напоминает о духовной составляющей праздников : пусть кутья и праздничный стол объединят семьи, даже если часть близких находится на фронте или за границей.

"Намочим, варим, готовим – пока наши золотые ребята нас защищают", — отмечает Диденко, призывая беречь тепло семьи и настроение праздника.

Также мы писали, что в декабре в Украине ожидается аномально теплая погода , а на значительный снежный покров следует рассчитывать только в третьей декаде месяца. В этом году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе создают сценарий тепла почти для всей Европы, в том числе и для Украины. Первая декада декабря принесет Украине спокойную погоду, слабый ветер и небольшие осадки. Температура повсюду будет превышать 0°С, так что настоящие морозы пока не установятся. По ночам возможны небольшие минусы, но среднесуточная температура будет оставаться плюсовой. Во второй декаде ожидается мощный антициклон над Восточной Европой и Уралом, что обеспечит юго-восточные ветры. Осадков практически не будет, температура снова превысит норму, а стойкого снежного покрова не прогнозируется. Только в третьей декаде декабря температура постепенно приблизится к средней климатической норме. Во многих областях будут наблюдаться небольшие морозы и местные осадки в виде мокрого снега или дождя. Южные регионы и Закарпатье будут оставаться относительно теплыми с продолжением метеорологической осени.