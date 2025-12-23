logo_ukra

BTC/USD

87510

ETH/USD

2962.84

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Погода різко зміниться: новий прогноз на Різдво
commentss НОВИНИ Всі новини

Погода різко зміниться: новий прогноз на Різдво

На Святвечір і Різдво в Україні очікується різке похолодання до -9 градусів і сніг. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у святкові дні.

23 грудня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Після відносно м’якої погоди в Україні очікується різке похолодання. На Святвечір та Різдво температура повітря знизиться до зимових мінусів, подекуди майже до -10 градусів. Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що разом із морозом українцям може дістатися і приємний бонус у вигляді сонячного прояснення.

Погода різко зміниться: новий прогноз на Різдво

Прогноз погоди на Різдво та Святвечір. Фото з відкритих джерел

Наталка Діденко розповіла, що 23 грудня по всій території України вдень утримається температура близько нуля градусів. 

"У вівторок в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше. Невеликий сніг політає 23-го грудня на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході — без опадів", — вказує Діденко.

Синоптикиня вказує, що найпомітніші зміни прогнозуються саме у святкові дні. За словами Діденко, 24 та 25 грудня в Україну прийде холодніше повітря.

"А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів. Але й тут атмосфера нас захоче підтримати — із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення", — повідомила Діденко.

Щодо прогнозу погоди у Києві, то синоптикиня вказує на температури близько нуля з можливим невеликим снігом. А вже на Святвечір і Різдво Київ відчує справжній подих зими. За словами Діденко, тоді буде "морозне похолодання".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "зима століття" наближається. Синоптики зробили тривожні прогнози погоди.

Також "Коментарі" писали про прогноз погоди на Новий рік. Чи слід чекати українцям снігу і морозу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/PohodaNatalka/3581
Теги:

Новини

Всі новини