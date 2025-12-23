Погода різко зміниться: новий прогноз на Різдво

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Після відносно м’якої погоди в Україні очікується різке похолодання. На Святвечір та Різдво температура повітря знизиться до зимових мінусів, подекуди майже до -10 градусів. Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що разом із морозом українцям може дістатися і приємний бонус у вигляді сонячного прояснення.
Прогноз погоди на Різдво та Святвечір. Фото з відкритих джерел
Наталка Діденко розповіла, що 23 грудня по всій території України вдень утримається температура близько нуля градусів.
Синоптикиня вказує, що найпомітніші зміни прогнозуються саме у святкові дні. За словами Діденко, 24 та 25 грудня в Україну прийде холодніше повітря.
Щодо прогнозу погоди у Києві, то синоптикиня вказує на температури близько нуля з можливим невеликим снігом. А вже на Святвечір і Різдво Київ відчує справжній подих зими. За словами Діденко, тоді буде "морозне похолодання".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "зима століття" наближається. Синоптики зробили тривожні прогнози погоди.
Також "Коментарі" писали про прогноз погоди на Новий рік. Чи слід чекати українцям снігу і морозу.