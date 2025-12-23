Погода різко зміниться: новий прогноз на Різдво

Після відносно м’якої погоди в Україні очікується різке похолодання. На Святвечір та Різдво температура повітря знизиться до зимових мінусів, подекуди майже до -10 градусів. Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що разом із морозом українцям може дістатися і приємний бонус у вигляді сонячного прояснення.

Прогноз погоди на Різдво та Святвечір. Фото з відкритих джерел

Наталка Діденко розповіла, що 23 грудня по всій території України вдень утримається температура близько нуля градусів.

"У вівторок в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше. Невеликий сніг політає 23-го грудня на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході — без опадів", — вказує Діденко.

Синоптикиня вказує, що найпомітніші зміни прогнозуються саме у святкові дні. За словами Діденко, 24 та 25 грудня в Україну прийде холодніше повітря.

"А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів. Але й тут атмосфера нас захоче підтримати — із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення", — повідомила Діденко.

Щодо прогнозу погоди у Києві, то синоптикиня вказує на температури близько нуля з можливим невеликим снігом. А вже на Святвечір і Різдво Київ відчує справжній подих зими. За словами Діденко, тоді буде "морозне похолодання".

