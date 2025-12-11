Чи чекати снігу і морозу на Різдво і Новий рік: українців здивували прогнозом

На Різдво та Новий рік в Україні очікується деяке зниження температури, але загалом повітря залишатиметься теплішим за середні кліматичні показники для грудня. Про це повідомила керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі для "УНІАН".

Фото: з відкритих джерел

Вона зазначила, що за нинішніми прогнозами на Різдво в країні буде "досить тепло". Протягом тижня з 22 по 28 грудня температура перевищуватиме норму.

"Якщо наразі аномалії складають приблизно 2–4 градуси вище середнього показника, то під час свят вони трохи знизяться, але залишаться на 1–2 градуси вище норми", — уточнила синоптикиня.

Щодо погоди на Новий рік, Балабух наголосила, що температурні умови будуть аналогічними — теплішими за звичні для цього періоду показники. За її словами, дві декади грудня показують стійку тенденцію до теплої погоди.

"Складається враження, що листопад триває вже два місяці поспіль: погода цього листопада більше нагадує жовтень, а не листопад", — додала вона.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що середня температура зимових місяців 2025–2026 років буде на 1,5–2°С вищою за норму. Така тенденція зберігатиметься більшість днів холодного сезону. Водночас не виключені періоди похолодання, коли мінімальні температури можуть коливатися від –5°С до –18°С, особливо вночі та в північних регіонах.

Як вже писали "Коментарі", у грудні в Україні очікується аномально тепла погода, а на значний сніговий покрив варто розраховувати лише у третій декаді місяця. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу". За його словами, цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі створюють сценарій тепла майже для всієї Європи, зокрема і для України.