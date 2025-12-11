Ждать ли снега и мороза на Рождество и Новый год: украинцев удивили прогнозом

На Рождество и Новый год в Украине ожидается некоторое снижение температуры, но в целом воздух будет оставаться теплее средних климатических показателей для декабря. Об этом сообщила руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "УНИАН".

Фото: из открытых источников

Она отметила, что по нынешним прогнозам на Рождество в стране будет "достаточно тепло". В течение недели с 22 по 28 декабря температура будет превышать норму.

"Если сейчас аномалии составляют примерно 2-4 градуса выше среднего показателя, то во время праздников они немного снизятся, но останутся на 1-2 градуса выше нормы", — уточнила синоптикиня.

Относительно погоды на Новый год, Балабух подчеркнула, что температурные условия будут аналогичными — теплее привычных для этого периода показателей. По ее словам, две декады декабря показывают устойчивую тенденцию к теплой погоде.

"Создается впечатление, что ноябрь длится уже два месяца подряд: погода этого ноября больше напоминает октябрь, а не ноябрь", — добавила она.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что средняя температура зимних месяцев 2025-2026 годов будет на 1,5-2°С выше нормы. Такая тенденция будет сохраняться большинство дней холодного сезона. В то же время, не исключены периоды похолодания, когда минимальные температуры могут колебаться от –5°С до –18°С, особенно ночью и в северных регионах.

Как уже писали "Комментарии", в декабре в Украине ожидается аномально теплая погода, а на значительный снежный покров стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, в текущем году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе создают сценарий тепла почти для всей Европы, в том числе и для Украины.