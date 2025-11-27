Чим здивує українців погода в грудні: синоптики здивували перспективами

У грудні в Україні очікується аномально тепла погода, а на значний сніговий покрив варто розраховувати лише у третій декаді місяця. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу". За його словами, цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі створюють сценарій тепла майже для всієї Європи, зокрема і для України.

Переважатиме перенесення повітряних мас із заходу — зональний тип атмосферної циркуляції. Це відбуватиметься завдяки активності атлантичних циклонів у північно-західній Європі та підвищеному тиску над Середземним морем і південними країнами континенту. Для України це означає підвищення середньої температури повітря, часті тумани, поривчастий вітер і збільшення кількості похмурих днів. Кількість опадів у Східній Європі прогнозується на 10–30% нижче норми через підвищений атмосферний тиск.

У північно-західній Європі навпаки очікується надмірне зволоження через активну циклонічну діяльність, а погодні умови будуть нестійкими з різкими коливаннями температури, швидкості вітру та тиску.

Перша декада грудня принесе Україні спокійну погоду, слабкий вітер і незначні опади. Температура повсюди перевищуватиме 0°С, тож справжні морози поки що не встановляться. Ночами можливі невеликі мінуси, але середньодобова температура залишатиметься плюсовою.

У другій декаді очікується потужний антициклон над Східною Європою та Уралом, що забезпечить південно-східні вітри. Опадів практично не буде, температура знову перевищить норму, а стійкого снігового покриву не прогнозується.

Тільки в третій декаді грудня температура поступово наблизиться до середньої кліматичної норми. У багатьох областях спостерігатимуться невеликі морози та локальні опади у вигляді мокрого снігу або дощу. Південні регіони та Закарпаття залишатимуться відносно теплими, з продовженням метеорологічної осені.

У цілому, грудень буде аномально теплим та досить стійким, середньомісячні показники температури перевищать норму на 1–3°С. Кількість циклонів над Україною буде невеликою, опадів мало, і більшість з них випаде у вигляді дощу та мряки.

