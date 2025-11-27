logo

НОВОСТИ

Чем удивит украинцев погода в декабре: синоптики удивили перспективами

В декабре в Украине ожидаются многочисленные туманы, сильные порывы ветра и преимущественно облачная погода

27 ноября 2025
В декабре в Украине ожидается аномально теплая погода, а на значительный снежный покров следует рассчитывать только в третьей декаде месяца. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, в текущем году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе создают сценарий тепла почти для всей Европы, в том числе и для Украины.

Погода в декабре. Фото: 24 Канал

Преобладает перенос воздушных масс с запада — зональный тип атмосферной циркуляции. Это происходит благодаря активности атлантических циклонов в северо-западной Европе и повышенному давлению над Средиземным морем и южными странами континента. Для Украины это означает повышение средней температуры воздуха, частые туманы, порывистый ветер и увеличение количества пасмурных дней. Количество осадков в Восточной Европе прогнозируется на 10–30% ниже нормы из-за повышенного атмосферного давления.

В северо-западной Европе наоборот ожидается чрезмерное увлажнение из-за активной циклонической деятельности, а погодные условия будут неустойчивы с резкими колебаниями температуры, скорости ветра и давления.

Первая декада декабря принесет Украине спокойную погоду, слабый ветер и небольшие осадки. Температура повсюду будет превышать 0°С, так что настоящие морозы пока не установятся. По ночам возможны небольшие минусы, но среднесуточная температура будет оставаться плюсовой.

Во второй декаде ожидается мощный антициклон над Восточной Европой и Уралом, что обеспечит юго-восточные ветры. Осадков практически не будет, температура снова превысит норму, а стойкого снежного покрова не прогнозируется.

Только в третьей декаде декабря температура постепенно приблизится к средней климатической норме. Во многих областях будут наблюдаться небольшие морозы и местные осадки в виде мокрого снега или дождя. Южные регионы и Закарпатье будут оставаться относительно теплыми с продолжением метеорологической осени.

В целом, декабрь будет аномально теплым и устойчивым, среднемесячные показатели температуры превысят норму на 1–3°С. Количество циклонов над Украиной будет небольшим, осадков мало, и большинство из них выпадет в виде дождя и туманов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски поделилась своим видением предстоящей зимой в Украине. По ее словам, холодный сезон 2025-2026 годов будет непростым, однако без катастрофических последствий.



