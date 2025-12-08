logo_ukra

"Зима століття" наближається: синоптики зробили тривожні прогнози
НОВИНИ

"Зима століття" наближається: синоптики зробили тривожні прогнози

Метеорологи прогнозують слабкий полярний вихор і можливу "зиму століття" після Різдва у Європі

8 грудня 2025, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Європейські метеорологи попереджають, що зима 2025–2026 років може виявитися значно суворішою, ніж очікувалося. Хоча на Різдво прогнозують переважно м’яку погоду, експерти наголошують, що справжні арктичні холоди можуть прийти вже після свят. Причиною цього може стати ослаблений полярний вихор, який у минулому вже спричиняв різкі й тривалі похолодання.

"Зима століття" наближається: синоптики зробили тривожні прогнози

Синоптики прогнозують холодну погоду на зиму. Фото з відкритих джерел

За даними Euronews, атмосферні моделі свідчать, що цієї зими полярний вихор буде значно слабшим, ніж зазвичай. Подібна ситуація вже траплялася у 1978–1979 роках і призвела до так званої "зими століття" з рекордними холодами, сніговими бурями та транспортним колапсом по всій Європі.

Слабкий вихор може легко порушуватися, і тоді холодні повітряні маси з Арктики починають рухатися на південь до Центральної Європи та за її межі. На думку синоптиків, саме такий фактор може стати причиною різкого похолодання у січні.

Поточні моделі прогнозують м’яку погоду на період Різдва. Проте Європейський метеорологічний центр попереджає про можливе суттєве похолодання після свят. Американське NOAA прогнозує вищі за норму середньомісячні температури, але фахівці зазначають, що цей прогноз може бути оманливим, адже на нього сильно впливають найближчі два тижні, тоді як глибока зима може принести інші тенденції.

Система EFFIS показує січень холодним та сухим місяцем, що може свідчити про стійкі зони високого тиску. У таких умовах денне тепло оманливе, а вночі можливі заморозки, туман і створення довготривалої "мерзлотної пастки".

Крім того, Центр кліматичних прогнозів NOAA підтвердив, що явище Ла-Нінья вже активне й триватиме щонайменше до лютого 2026 року. Вплив Ла-Ніньї традиційно пов’язують із холоднішими зимами в Західній Європі. Разом зі слабким полярним вихором це створює умови, за яких зимові морози можуть бути різкішими та частішими.

Поки фахівці не дають єдиного прогнозу, але загальна картина вказує, що Європі варто готуватися до ймовірного вторгнення арктичного холоду після святкового періоду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про прогноз погоди для України у грудні.

Також "Коментарі" писали про те, як погода допомагає росіянам.



Джерело: https://www.euronews.com/2025/12/06/is-the-winter-of-the-century-coming-experts-see-chance-of-arctic-cold-spells
