"Зима века" близится: синоптики сделали тревожные прогнозы

Европейские метеорологи предупреждают, что зима 2025-2026 годов может оказаться строже, чем ожидалось. Хотя на Рождество прогнозируют преимущественно мягкую погоду, эксперты подчеркивают, что настоящие арктические морозы могут прийти уже после праздников. Причиной этого может стать ослабленный полярный вихрь, который в прошлом уже приводил к резким и длительным похолоданиям.

Синоптики прогнозируют холодную погоду на зиму. Фото из открытых источников

По данным Euronews, атмосферные модели свидетельствуют, что этой зимой полярный вихрь будет значительно слабее обычного. Подобная ситуация уже случалась в 1978–1979 годах и привела к так называемой "зиме века" с рекордными холодами, снежными бурями и транспортным коллапсом по всей Европе.

Слабый вихрь может легко нарушаться, и тогда холодные воздушные массы из Арктики начинают двигаться на юг в Центральную Европу и за ее пределы. По мнению синоптиков, такой фактор может стать причиной резкого похолодания в январе.

Текущие модели прогнозируют мягкую погоду на период Рождества. Однако Европейский метеорологический центр предупреждает о возможном похолодании после праздников. Американское NOAA прогнозирует выше нормы среднемесячные температуры, но специалисты отмечают, что этот прогноз может быть обманчивым, ведь на него сильно влияют ближайшие две недели, в то время как глубокая зима может принести другие тенденции.

Система EFFIS показывает январь холодным и сухим месяцем, что может свидетельствовать об устойчивых зонах высокого давления. В таких условиях дневное тепло обманчиво, а ночью возможны заморозки, туман и создание долговременной "мерзлотной ловушки".

Кроме того, Центр климатических прогнозов NOAA подтвердил, что явление Ла-Нинья уже активно и продлится по меньшей мере до февраля 2026 года. Влияние Ла-Ниньи традиционно связывают с более холодными зимами в Западной Европе. Вместе со слабым полярным вихрем это создает условия, при которых зимние морозы могут быть более резкими и частыми.

Пока специалисты не дают единого прогноза, но общая картина указывает, что Европе следует готовиться к вероятному вторжению арктического холода после праздничного периода.

