Погода допомагає росіянам: аналітики розповіли про нову тактику ворога

Невеликі диверсійні групи РФ дедалі частіше користуються низькою видимістю, щоб обійти українські позиції та завдати суттєвої шкоди обороні ЗСУ.

Українські військові на фронті. Фото: з відкритих джерел

Водночас близько 90% уражень на лінії фронту забезпечують дрони, фактично унеможлививши масштабні бронетанкові наступи. Про це розповів заступник міністра оборони України з питань інновацій Юрій Мироненко, якого цитує Business Insider.

Втім, за словами представника Міноборони, лише БпЛА недостатньо для стримування російських проривів. Погана погода — туман, дощ та низька хмарність — дають противнику шанс діяти непомітно.

"Інфільтрації невеликими групами, іноді навіть однією людиною з гвинтівкою і гранатами, завданням якої є сховатися в підвалі або бліндажі, важко протидіяти", — сказав колишній командир підрозділу безпілотників.

Попри те, що дрони значно посилили контроль над полем бою, їхні можливості різко падають під час туману чи за сильної негоди. Саме це іноді може давати росіянам тактичну перевагу.

За словами українських військових, тактика малих груп противника стала частішою порівняно з першими місяцями війни, особливо на східному напрямку.

"Російські команди інфільтрації часто складаються лише з кількох солдатів, яких відправляють на різні місії, включаючи захоплення ключових позицій і утримання їх до прибуття підкріплення, зривання операцій українських дронів і встановлення мін поблизу місць дислокації військ", — йдеться у публікації.

Після потрапляння у глибину оборони такі групи створюють хаос, змушуючи українські сили перекидати додаткові підрозділи, які життєво необхідні на інших ділянках фронту.

Водночас аналітики уточнюють, що подібні операції надзвичайно ризиковані для російських військовослужбовців, і чимало з них гине під час виконання завдань.

"Навіть за хорошої погоди лінія фронту простягається на 800 миль (близько 1300 км) по всій Україні. Дрони не можуть контролювати кожен сантиметр розлогого поля бою, а Київ також стикається з серйозною кризою кадрів — ці фактори створюють можливості для несподіваних проникнень", — пише видання.

Разом з тим, за словами Мироненка, безпілотні технології все ж розширюють так звану "сіру зону" між позиціями сторін.

Нагадаємо, на тлі розмов про мирний процес Росія посилює тиск на фронті. Останнім часом гаряче не лише на Донеччині, а й на Запоріжжі, поблизу Гуляйполя. Видання "Коментарі" проаналізувало думки експертів щодо того, чому Україні так важливо утримати міста у Донецькій області та Гуляйполе у Запорізькій.