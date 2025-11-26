Погода помогает россиянам: аналитики рассказали о новой тактике врага

Небольшие диверсионные группы РФ все чаще пользуются низкой видимостью, чтобы обойти украинские позиции и нанести существенный ущерб обороне ВСУ.

Украинские военные на фронте. Фото: из открытых источников

В то же время около 90% поражений на линии фронта обеспечивают дроны, фактически исключив из виду масштабные бронетанковые наступления. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко, которого цитирует Business Insider.

Впрочем, по словам представителя Минобороны, только БПЛА недостаточно для сдерживания российских прорывов. Плохая погода – туман, дождь и низкая облачность – дают противнику шанс действовать незаметно.

"Инфильтрации небольшими группами, иногда даже одним человеком с винтовкой и гранатами, задачей которого является укрыться в подвале или блиндаже, трудно противодействовать", — сказал бывший командир подразделения беспилотников.

Несмотря на то, что дроны значительно усилили контроль над полем боя, их возможности резко падают во время тумана или из-за сильной непогоды. Именно это может иногда давать россиянам тактическое преимущество.

По словам украинских военных, тактика малых групп противника участилась по сравнению с первыми месяцами войны, особенно на восточном направлении.

"Российские команды инфильтрации часто состоят только из нескольких солдат, которых отправляют на разные миссии, включая захват ключевых позиций и удержание их до прибытия подкрепления, срыва операций украинских дронов и установления мин вблизи мест дислокации войск", — говорится в публикации.

После попадания в глубину обороны такие группы создают хаос, заставляя украинские силы перебрасывать дополнительные подразделения, жизненно необходимые на других участках фронта.

В то же время аналитики уточняют, что подобные операции чрезвычайно рискованы для российских военнослужащих, и многие из них погибают при выполнении задач.

"Даже при хорошей погоде линия фронта простирается на 800 миль (около 1300 км) по всей Украине. Дроны не могут контролировать каждый сантиметр пространного поля боя, а Киев также сталкивается с серьезным кризисом кадров – эти факторы создают возможности для неожиданных проникновений", – пишет издание.

Вместе с тем, по словам Мироненко, беспилотные технологии все же расширяют так называемую "серую зону" между позициями сторон.

