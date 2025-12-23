logo

Погода резко изменится: новый прогноз на Рождество
Погода резко изменится: новый прогноз на Рождество

В Сочельник и Рождество в Украине ожидается резкое похолодание до -9 градусов и снег. Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в праздничные дни.

23 декабря 2025, 09:15
Автор:
Slava Kot

После относительно мягкой погоды, в Украине ожидается резкое похолодание. В сочельник и Рождество температура воздуха снизится до зимних минусов, иногда почти до -10 градусов. Об этом предупредила известный синоптик Наталка Диденко, отметив, что вместе с морозом украинцам может попасться и приятный бонус в виде солнечного прояснения.



Прогноз погоды на Рождество и Сочельник. Фото из открытых источников

Наталка Диденко рассказала, что 23 декабря на всей территории Украины днем удержится температура около нуля градусов.

"Во вторник в Украине повсюду будет днем около нуля. Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее. Небольшой снег пролетает 23 декабря на западе, севере и кое-где в центре. На юге и востоке — без осадков", — указывает Диденко.

Синоптик указывает, что наиболее заметные изменения прогнозируются именно в праздничные дни. По словам Диденко, 24 и 25 декабря в Украину придет холодный воздух.

"А вот на Сочельник и на Рождество ожидается похолодание до -2-9 градусов, в ночные часы иногда до -9-12 градусов. Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать — с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения", — сообщила Диденко.

По прогнозу погоды в Киеве, синоптик указывает на температуры около нуля с возможным небольшим снегом. А уже на Сочельник и Рождество Киев почувствует настоящее дыхание зимы. По словам Диденко, тогда будет "морозное похолодание".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "зима века" близится. Синоптики сделали тревожные прогнозы погоды.

Также "Комментарии" писали о прогнозе погоды на Новый год. Следует ли ждать украинцам снега и мороза.



Источник: https://t.me/PohodaNatalka/3581
