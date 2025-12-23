Погода резко изменится: новый прогноз на Рождество

Рубрики
После относительно мягкой погоды, в Украине ожидается резкое похолодание. В сочельник и Рождество температура воздуха снизится до зимних минусов, иногда почти до -10 градусов. Об этом предупредила известный синоптик Наталка Диденко, отметив, что вместе с морозом украинцам может попасться и приятный бонус в виде солнечного прояснения.
Наталка Диденко рассказала, что 23 декабря на всей территории Украины днем удержится температура около нуля градусов.
Синоптик указывает, что наиболее заметные изменения прогнозируются именно в праздничные дни. По словам Диденко, 24 и 25 декабря в Украину придет холодный воздух.
По прогнозу погоды в Киеве, синоптик указывает на температуры около нуля с возможным небольшим снегом. А уже на Сочельник и Рождество Киев почувствует настоящее дыхание зимы. По словам Диденко, тогда будет "морозное похолодание".
