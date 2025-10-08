logo_ukra

BTC/USD

122613

ETH/USD

4474.42

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Морський парк заявив, що вб'є 30 білух, якщо не буде виконана одна умова
commentss НОВИНИ Всі новини

Морський парк заявив, що вб'є 30 білух, якщо не буде виконана одна умова

Канадський парк Marineland погрожує евтаназією 30 білух після відмови уряду дозволити їх експорт до Китаю.

8 жовтня 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канадський морський парк Marineland, який закрився у вересні 2024 року, опинився в епіцентрі міжнародного скандалу після того, як його керівництво пригрозило евтаназією тридцяти білух. Причиною стала відмова уряду Канади дозволити перевезення тварин до Китаю.

Морський парк заявив, що вб'є 30 білух, якщо не буде виконана одна умова

Морський парк у Канаді погрожує евтаназією 30 білух. Фото з відкритих джерел

Морський парк Marineland розташований в провінції Онтаріо планував передати білух до китайського океанаріума Chimelong Ocean Kingdom у місті Чжухай. Керівництво парку аргументувало це нестачею коштів та неможливістю належно доглядати за тваринами після закриття закладу.

Однак міністерка рибальства Канади Джоанна Томпсон відмовила у дозволі, зазначивши, що переведення суперечить канадському законодавству та етичним нормам, оскільки тварин можуть використовувати в комерційних шоу.

"Той факт, що Marineland не планував життєздатної альтернативи, попри те, що вирощував цих китів у неволі протягом багатьох років, не покладає на уряд обов’язку покривати ваші витрати"", – заявила Томпсон.

Після відмови керівництво Marineland звернулося до Міністерства рибальства Канади з вимогою фінансової підтримки. У листі за 3 жовтня адміністрація парку заявила, що якщо фінансування не буде надано до 7 жовтня, то вони "не матимуть іншого вибору, окрім евтаназії тварин". Ця заява викликала хвилю обурення серед громадськості та природоохоронних організацій.

"Погрози вбити всіх їхніх тварин, якщо вони не отримають фінансування, просто огидні", — сказала представниця Всесвітньої організації захисту тварин Мелісса Матлоу.

Активісти закликали уряд втрутитися та знайти альтернативне рішення для збереження життя білух.

Морський парк заявив, що вб'є 30 білух, якщо не буде виконана одна умова - фото 2

Білуха

Канада ще у 2019 році ухвалила так званий закон "Звільни Віллі", який забороняє розведення китів та дельфінів у неволі або використання їх для розваг. Раніше морський парк Marineland неодноразово опинявся у центрі розслідувань через жорстоке поводження з морськими ссавцями. За даними The Canadian Press, із 2019 року у парку загинуло 20 китоподібних, зокрема одна косатка та 19 білух.

Кінцевий термін ультиматуму минув в ніч на 8 жовтня, однак доля білух наразі залишається невідомою. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Норвегія закликала громадян триматись якомога далі від російського "кита-шпигуна".

Також "Коментарі" писали, що китайський зоопарк видавав собак за панд.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини