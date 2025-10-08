Морський парк заявив, що вб'є 30 білух, якщо не буде виконана одна умова

Канадський морський парк Marineland, який закрився у вересні 2024 року, опинився в епіцентрі міжнародного скандалу після того, як його керівництво пригрозило евтаназією тридцяти білух. Причиною стала відмова уряду Канади дозволити перевезення тварин до Китаю.

Морський парк у Канаді погрожує евтаназією 30 білух. Фото з відкритих джерел

Морський парк Marineland розташований в провінції Онтаріо планував передати білух до китайського океанаріума Chimelong Ocean Kingdom у місті Чжухай. Керівництво парку аргументувало це нестачею коштів та неможливістю належно доглядати за тваринами після закриття закладу.

Однак міністерка рибальства Канади Джоанна Томпсон відмовила у дозволі, зазначивши, що переведення суперечить канадському законодавству та етичним нормам, оскільки тварин можуть використовувати в комерційних шоу.

"Той факт, що Marineland не планував життєздатної альтернативи, попри те, що вирощував цих китів у неволі протягом багатьох років, не покладає на уряд обов’язку покривати ваші витрати"", – заявила Томпсон.

Після відмови керівництво Marineland звернулося до Міністерства рибальства Канади з вимогою фінансової підтримки. У листі за 3 жовтня адміністрація парку заявила, що якщо фінансування не буде надано до 7 жовтня, то вони "не матимуть іншого вибору, окрім евтаназії тварин". Ця заява викликала хвилю обурення серед громадськості та природоохоронних організацій.

"Погрози вбити всіх їхніх тварин, якщо вони не отримають фінансування, просто огидні", — сказала представниця Всесвітньої організації захисту тварин Мелісса Матлоу.

Активісти закликали уряд втрутитися та знайти альтернативне рішення для збереження життя білух.

Білуха

Канада ще у 2019 році ухвалила так званий закон "Звільни Віллі", який забороняє розведення китів та дельфінів у неволі або використання їх для розваг. Раніше морський парк Marineland неодноразово опинявся у центрі розслідувань через жорстоке поводження з морськими ссавцями. За даними The Canadian Press, із 2019 року у парку загинуло 20 китоподібних, зокрема одна косатка та 19 білух.

Кінцевий термін ультиматуму минув в ніч на 8 жовтня, однак доля білух наразі залишається невідомою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Норвегія закликала громадян триматись якомога далі від російського "кита-шпигуна".

Також "Коментарі" писали, що китайський зоопарк видавав собак за панд.