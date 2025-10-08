Морський парк заявив, що вб'є 30 білух, якщо не буде виконана одна умова

Рубрики
Канадський морський парк Marineland, який закрився у вересні 2024 року, опинився в епіцентрі міжнародного скандалу після того, як його керівництво пригрозило евтаназією тридцяти білух. Причиною стала відмова уряду Канади дозволити перевезення тварин до Китаю.
Морський парк у Канаді погрожує евтаназією 30 білух. Фото з відкритих джерел
Морський парк Marineland розташований в провінції Онтаріо планував передати білух до китайського океанаріума Chimelong Ocean Kingdom у місті Чжухай. Керівництво парку аргументувало це нестачею коштів та неможливістю належно доглядати за тваринами після закриття закладу.
Однак міністерка рибальства Канади Джоанна Томпсон відмовила у дозволі, зазначивши, що переведення суперечить канадському законодавству та етичним нормам, оскільки тварин можуть використовувати в комерційних шоу.
Після відмови керівництво Marineland звернулося до Міністерства рибальства Канади з вимогою фінансової підтримки. У листі за 3 жовтня адміністрація парку заявила, що якщо фінансування не буде надано до 7 жовтня, то вони "не матимуть іншого вибору, окрім евтаназії тварин". Ця заява викликала хвилю обурення серед громадськості та природоохоронних організацій.
Активісти закликали уряд втрутитися та знайти альтернативне рішення для збереження життя білух.
Білуха
Канада ще у 2019 році ухвалила так званий закон "Звільни Віллі", який забороняє розведення китів та дельфінів у неволі або використання їх для розваг. Раніше морський парк Marineland неодноразово опинявся у центрі розслідувань через жорстоке поводження з морськими ссавцями. За даними The Canadian Press, із 2019 року у парку загинуло 20 китоподібних, зокрема одна косатка та 19 білух.
Кінцевий термін ультиматуму минув в ніч на 8 жовтня, однак доля білух наразі залишається невідомою.
