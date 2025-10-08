logo

Морской парк заявил, что убьет 30 белух, если не будет выполнено одно условие
Морской парк заявил, что убьет 30 белух, если не будет выполнено одно условие

Канадский парк Marineland угрожает эвтаназией 30 белух после отказа правительства разрешить их экспорт в Китай.

8 октября 2025, 15:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Закрывшийся в сентябре 2024 года канадский морской парк Marineland оказался в эпицентре международного скандала после того, как его руководство пригрозило эвтаназией тридцати белух. Причиной стал отказ правительства Канады разрешить перевозку животных в Китай.

Морской парк заявил, что убьет 30 белух, если не будет выполнено одно условие

Морской парк в Канаде угрожает эвтаназией 30 белух. Фото из открытых источников

Морской парк Marineland, расположенный в провинции Онтарио, планировал передать белух в китайский океанариум Chimelong Ocean Kingdom в городе Чжухай. Руководство парка аргументировало это нехваткой средств и невозможностью ухаживать за животными после закрытия заведения.

Однако министерша рыболовства Канады Джоанна Томпсон отказала в разрешении, отметив, что перевод противоречит канадскому законодательству и нравственным нормам, поскольку животных могут использовать в коммерческих шоу.

"Тот факт, что Marineland не планировал жизнеспособную альтернативу, несмотря на то, что выращивал этих китов в неволе в течение многих лет, не возлагает на правительство обязанности покрывать ваши расходы", — заявила Томпсон.

После отказа руководство Marineland обратилось к Министерству рыболовства Канады с требованием финансовой поддержки. В письме за 3 октября администрация парка заявила, что если финансирование не будет предоставлено до 7 октября, то у них "нет другого выбора, кроме эвтаназии животных". Это заявление вызвало волну возмущения среди общественности и природоохранных организаций.

"Угрозы убить всех их животных, если они не получат финансирования, просто отвратительны", — сказала представитель Всемирной организации защиты животных Мелисса Матлоу.

Активисты призвали правительство вмешаться и найти альтернативное решение для сохранения жизни белух.

Морской парк заявил, что убьет 30 белух, если не будет выполнено одно условие - фото 2

Белуха

Канада еще в 2019 году приняла так называемый закон "Освободи Вилли", запрещающий разведение китов и дельфинов в неволе или использование их для развлечений. Ранее морской парк Marineland неоднократно оказывался в центре расследований из-за жестокого обращения с морскими млекопитающими. По данным The Canadian Press, с 2019 года в парке погибли 20 китообразных, в том числе одна косатка и 19 белух.

Конечный срок ультиматума истек в ночь на 8 октября, однако судьба белух пока остается неизвестной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия призвала граждан держаться как можно дальше от российского "кита-шпиона".

Также "Комментарии" писали, что китайский зоопарк выдавал собак за панд.



