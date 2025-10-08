Морской парк заявил, что убьет 30 белух, если не будет выполнено одно условие

Закрывшийся в сентябре 2024 года канадский морской парк Marineland оказался в эпицентре международного скандала после того, как его руководство пригрозило эвтаназией тридцати белух. Причиной стал отказ правительства Канады разрешить перевозку животных в Китай.

Морской парк в Канаде угрожает эвтаназией 30 белух. Фото из открытых источников

Морской парк Marineland, расположенный в провинции Онтарио, планировал передать белух в китайский океанариум Chimelong Ocean Kingdom в городе Чжухай. Руководство парка аргументировало это нехваткой средств и невозможностью ухаживать за животными после закрытия заведения.

Однако министерша рыболовства Канады Джоанна Томпсон отказала в разрешении, отметив, что перевод противоречит канадскому законодательству и нравственным нормам, поскольку животных могут использовать в коммерческих шоу.

"Тот факт, что Marineland не планировал жизнеспособную альтернативу, несмотря на то, что выращивал этих китов в неволе в течение многих лет, не возлагает на правительство обязанности покрывать ваши расходы", — заявила Томпсон.

После отказа руководство Marineland обратилось к Министерству рыболовства Канады с требованием финансовой поддержки. В письме за 3 октября администрация парка заявила, что если финансирование не будет предоставлено до 7 октября, то у них "нет другого выбора, кроме эвтаназии животных". Это заявление вызвало волну возмущения среди общественности и природоохранных организаций.

"Угрозы убить всех их животных, если они не получат финансирования, просто отвратительны", — сказала представитель Всемирной организации защиты животных Мелисса Матлоу.

Активисты призвали правительство вмешаться и найти альтернативное решение для сохранения жизни белух.

Белуха

Канада еще в 2019 году приняла так называемый закон "Освободи Вилли", запрещающий разведение китов и дельфинов в неволе или использование их для развлечений. Ранее морской парк Marineland неоднократно оказывался в центре расследований из-за жестокого обращения с морскими млекопитающими. По данным The Canadian Press, с 2019 года в парке погибли 20 китообразных, в том числе одна косатка и 19 белух.

Конечный срок ультиматума истек в ночь на 8 октября, однако судьба белух пока остается неизвестной.

