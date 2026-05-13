Кінець світу наближається: справджується біблійне пророцтво про вмираючу річку
Кінець світу наближається: справджується біблійне пророцтво про вмираючу річку

Деякі пов’язують пересихання Євфрату з біблійними пророцтвами про кінець світу.

13 травня 2026, 12:45
Slava Kot

Річка Євфрат стрімко міліє, що викликало припущення деяких дослідників та прихильників біблійних пророцтв щодо можливого знаку наближення Армагеддону. Однак вчені пояснюють, що проблема має цілком реальні причини, а саме зміну клімату, посухи та критичне виснаження водних ресурсів.

Річка Євфрат пересихає. Фото: Esri(Есрі)

Євфрат протікає територіями сучасних Іраку, Сирії та Туреччини і має неофіційну назву річки "колиски цивілізації". Саме тут виникали одні з перших людських держав, а сама річка неодноразово згадується у Біблії. Особливу увагу до ситуації привертає уривок з Книги Одкровення.

"Шостий ангел вилив свою чашу на велику річку Євфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям зі сходу".

Частина віруючих трактує цей текст як пророцтво про майбутню битву Армагеддону, що означатиме початок кінця світу.

На тлі цього вчені оприлюднили тривожні оцінки, адже за даними NASA, басейн річок Тигру та Євфрату між 2003 і 2009 роками втратив обсяги прісної води, співставні з об’ємом Мертвого моря. Причинами стали масштабне відкачування ґрунтових вод, тривалі посухи та підвищення температури.

Гідролог Джей Фамільєтті з Каліфорнійського університету в Ірвайні заявив, що після посухи 2007 року ситуація почала погіршуватися особливо швидко. Водночас у регіоні досі немає ефективної системи спільного управління водними ресурсами, що лише поглиблює кризу.

У Міністерстві водних ресурсів Іраку попереджають, що без термінових заходів Євфрат може критично обміліти або частково висохнути вже до 2040 року. Якщо це станеться, "кінець світу" за біблійним варіантом не настане, однак це створює не лише екологічну, а й гуманітарну загрозу. У регіоні вже фіксують нестачу чистої води та зростання кількості хвороб, пов’язаних із санітарною кризою. Зі зменшенням об’єму річки ситуація загостриться ще сильніше.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що суперкомп'ютер NASA зробив дуже тривожний прогноз щодо кінця світу.

Також "Коментарі" писали, що рівняння вчених передбачило дату Апокаліпсису.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.aol.com/articles/dying-river-cradle-civilization-sparks-052432624.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGdU850sni0p2bT7jnMgTwSHoui_x9Bk-MVj4m3ZDjs93tJ6rwg39CVJimyVREdBhrLeE3zIdfLOs2TyKEeiBJ11AGm
