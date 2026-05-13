Конец света приближается: сбывается библейское пророчество об умирающей реке
Конец света приближается: сбывается библейское пророчество об умирающей реке

Некоторые связывают пересыхание Евфрата с библейскими пророчествами о конце света.

13 мая 2026, 12:45
Slava Kot

Река Евфрат стремительно мелеет, что вызвало предположение некоторых исследователей и приверженцев библейских пророчеств относительно возможного знака приближения Армагеддона. Однако ученые объясняют, что проблема имеет вполне реальные причины, а именно изменение климата, засухи и критическое истощение водных ресурсов.

Река Евфрат пересыхает. Фото: Esri(Эсри)

Евфрат протекает по территориям современных Ирака, Сирии и Турции и имеет неофициальное название реки "колыбели цивилизации". Именно здесь возникали одни из первых человеческих государств, а сама река неоднократно упоминается в Библии. Особое внимание к ситуации привлекает отрывок из Книги Откровения.

"Шестой ангел вылил свою чашу на большую реку Евфрат, и вода ее высохла, чтобы приготовить дорогу царям с востока".

Часть верующих трактует этот текст как пророчество о предстоящей битве Армагеддона, что будет означать начало конца света.

На фоне этого ученые обнародовали тревожные оценки, ведь по данным NASA, бассейн рек Тигра и Евфрата между 2003 и 2009 годами потерял объемы пресной воды, сопоставимые с объемом Мертвого моря. Причинами стали масштабная откачка грунтовых вод, длительные засухи и повышение температуры.

Гидролог Джей Фамильетти из Калифорнийского университета в Ирвайне заявил, что после засухи в 2007 году ситуация начала ухудшаться особенно быстро. В то же время в регионе до сих пор нет эффективной системы совместного управления водными ресурсами, что только усугубляет кризис.

В Министерстве водных ресурсов Ирака предупреждают, что без срочных мер Евфрат может критически обмелеть или частично высохнуть уже к 2040 году. Если это произойдет, "конец света" по библейскому варианту не наступит, однако это создает не только экологическую, но и гуманитарную угрозу. В регионе уже фиксируют нехватку чистой воды и рост количества болезней, связанных с санитарным кризисом. С уменьшением объема реки ситуация обострится еще сильнее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суперкомпьютер NASA сделал очень тревожный прогноз относительно конца света.

Также "Комментарии" писали, что уравнение ученых предусмотрело дату Апокалипсиса.



Источник: https://www.aol.com/articles/dying-river-cradle-civilization-sparks-052432624.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGdU850sni0p2bT7jnMgTwSHoui_x9Bk-MVj4m3ZDjs93tJ6rwg39CVJimyVREdBhrLeE3zIdfLOs2TyKEeiBJ11AGm
