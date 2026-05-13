Конец света приближается: сбывается библейское пророчество об умирающей реке

Река Евфрат стремительно мелеет, что вызвало предположение некоторых исследователей и приверженцев библейских пророчеств относительно возможного знака приближения Армагеддона. Однако ученые объясняют, что проблема имеет вполне реальные причины, а именно изменение климата, засухи и критическое истощение водных ресурсов.

Река Евфрат пересыхает. Фото: Esri(Эсри)

Евфрат протекает по территориям современных Ирака, Сирии и Турции и имеет неофициальное название реки "колыбели цивилизации". Именно здесь возникали одни из первых человеческих государств, а сама река неоднократно упоминается в Библии. Особое внимание к ситуации привлекает отрывок из Книги Откровения.

"Шестой ангел вылил свою чашу на большую реку Евфрат, и вода ее высохла, чтобы приготовить дорогу царям с востока".

Часть верующих трактует этот текст как пророчество о предстоящей битве Армагеддона, что будет означать начало конца света.

На фоне этого ученые обнародовали тревожные оценки, ведь по данным NASA, бассейн рек Тигра и Евфрата между 2003 и 2009 годами потерял объемы пресной воды, сопоставимые с объемом Мертвого моря. Причинами стали масштабная откачка грунтовых вод, длительные засухи и повышение температуры.

Гидролог Джей Фамильетти из Калифорнийского университета в Ирвайне заявил, что после засухи в 2007 году ситуация начала ухудшаться особенно быстро. В то же время в регионе до сих пор нет эффективной системы совместного управления водными ресурсами, что только усугубляет кризис.

В Министерстве водных ресурсов Ирака предупреждают, что без срочных мер Евфрат может критически обмелеть или частично высохнуть уже к 2040 году. Если это произойдет, "конец света" по библейскому варианту не наступит, однако это создает не только экологическую, но и гуманитарную угрозу. В регионе уже фиксируют нехватку чистой воды и рост количества болезней, связанных с санитарным кризисом. С уменьшением объема реки ситуация обострится еще сильнее.

