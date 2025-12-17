Зеленський утворив п’ять нових військових адміністрацій в одній з областей

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення п’яти нових військових адміністрацій.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про сільські та селищні військові адміністрації у Дніпропетровській області. Документи опубліковано на сайті президента.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", — йдеться у документі.

На виконання закону "Про правовий режим воєнного стану" президент утворив у Синельниківському районі Дніпропетровщини:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;

Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;

Межівську селищну військову адміністрацію;

Покровську селищну військову адміністрацію;

Слов’янську сільську військову адміністрацію.

Іншими указами президент призначив керівників цих військових адміністрацій.

